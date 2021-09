Hà Nội lập xong 30 chốt cứng, kiểm soát ra vào 'vùng đỏ', bảo vệ vùng xanh

Tương tự, tại cầu Duyên Trường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín), chốt cứng đã được lập để ngăn cách thôn Phúc Am với thôn Duyên Trường. Bà Nguyễn Thị Nga (trú thôn Phúc Am) cho biết, việc ngăn cách cầu không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường ngày. "Trạm y tế xã ở thôn Duyên Trường nếu qua cầu thì chỉ 200m, khi chốt cứng được lập ra tôi phải đi vòng hơn 1km, còn việc đi chợ không ảnh hưởng vì ở thôn Phúc Am cũng có", bà Nga nói.