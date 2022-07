Hiểm họa với giới trẻ từ ma túy ngụy trang dạng chocolate

Gần đây, Công an phát hiện một số loại ma túy “núp” dưới dạng đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm chức năng.

Thời gian gần đây, hoạt động tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp với rất nhiều phương thức và thủ đoạn mới. Chúng hàng ngày, hàng giờ nghiên cứu ra các cách thức nhằm lách luật, che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Ma túy “núp” dưới dạng đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm chức năng đã bị phát hiện, triệt phá.

Công khai bán trên mạng xã hội

Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, khó thở. Qua khai thác được biết, các bệnh nhân sau khi ăn chocolate 20 phút thì xuất hiện dấu hiệu bồn chồn, khó thở, sau đó bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiếp nhận vụ việc và gửi mẫu chocolate trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội, giám định. Sau khi tiếp nhận trưng cầu của Công an huyện Đông Anh, lực lượng chức năng đã tìm thấy chất ADB-BUTINACA trong các viên chocolate. ADB-BUTINACA là chất thường được phát hiện có trong các mẫu "cỏ Mỹ".

ADB-BUTINACA có tác dụng gây ảo giác tương tự như các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp được tẩm vào các mẫu thảo mộc nhưng không có trong Danh mục các chất ma túy theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020. Theo điều tra, mẫu viên chocolate như trên được đóng vào hộp giấy ghi nhãn hiệu Socola Chill Max và bán công khai trên các trang mạng xã hội. Các loại ma túy mẫu mới trên đều có hình thức, màu sắc bắt mắt, gây tò mò đối với thanh, thiếu niên nên có nguy cơ trở thành các loại ma túy học đường.

Truy cập Google, gõ từ khóa "Socola Chill Max", chỉ trong vòng 0,71 giây đã cho ra hơn 100 nghìn kết quả. Trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, sản phẩm này được rao bán công khai cùng lời quảng cáo: "Kiểu dáng nhỏ gọn, chanh sả siêu thích hợp cho các dân chơi dễ dàng găm theo khi đi bar sàn, karaoke,... Giá chỉ 300k hộp 2 viên (lẻ 1 viên 160k) hộp 4-6 người chơi thoải mái". Thậm chí, nhiều đối tượng đã mở "topic" chia sẻ các trải nghiệm khi sử dụng các chất Socola Chill Max để cổ vũ, lôi kéo người sử dụng.

Hiểm họa với giới trẻ

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội), cảnh báo: Chất ADB-BUTINACA hay bất kỳ chất gây nghiện nào cũng là hiểm họa, đặc biệt với giới trẻ. Chất gây nghiện khi hấp thu vào cơ thể có thể làm thay đổi chức năng bình thường của cơ thể theo hướng tạo ra sự phụ thuộc đối với chất đó hoặc cảm giác thèm thuồng, nghiện ở các mức độ khác nhau. Chất gây nghiện ảnh hưởng rất lớn và gây nguy hại cho thần kinh. Vì gây ảo giác, tác động lên thần kinh khiến người sử dụng có thể bị sốc hoặc mất kiểm soát về hành vi dẫn đến việc phạm tội.

"Ma túy được ngụy trang tinh vi và gây tò mò cho giới trẻ. Nếu thiếu sự hiểu biết, rất dễ bị lôi kéo vào sử dụng một cách thụ động và sau đó biến thành thói quen, phụ thuộc hay nói nôm na là nghiện. Thanh thiếu niên và bậc phụ huynh cần hết sức đề phòng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại ma túy dạng mới. Các dạng ma túy này hầu hết xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, do đó việc lực lượng chức năng quyết liệt đấu tranh, chặt đứt các đường dây buôn bán, không cho chúng tuồn vào Việt Nam là điều vô cùng quan trọng", ông Thịnh chia sẻ.

Riêng vụ việc 5 bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, khó thở sau khi ăn Socola Chill Max, nguồn tin của Báo PNVN cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng. Chất ADB-BUTINACA đã được Viện khoa học hình sự phát hiện và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất Chính phủ đưa vào Danh mục các chất ma túy trong Dự thảo Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Dự thảo Nghị định đã hoàn thiện, Bộ Tư pháp đã thẩm định, Bộ Công an đang chuẩn bị trình Chính phủ để duyệt ký ban hành Nghị định.

