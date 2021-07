Xe chở hàng vẫn ách tắc tại nhiều cửa ngõ

Hôm qua là ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các chốt kiểm soát xe ra vào thành phố, hàng nghìn ô tô chở hàng tiếp tục bị ách tắc. Việc cấp giấy phép “luồng xanh” không đáp ứng được nhu cầu khi hệ thống quá tải, dẫn đến treo hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Trưa 25/7, trên các tuyến đường hướng vào trung tâm Hà Nội như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (QL1B), Hà Nội - Hải Phòng (QL5), Hà Nội - Bắc Giang (QL1A), Hà Nội- Thái Nguyên, ô tô cá nhân, xe chở khách đã không còn lưu thông nhiều nhưng xe tải chở hàng vẫn nối đuôi từng đoàn ùn ùn đổ về Thủ đô.

Xe chở hàng bị yêu cầu quay đầu tại chốt kiểm soát trong 2 ngày qua

Tuy nhiên, cũng giống như 1 ngày trước đó, 90% xe tải chở hàng vào Hà Nội hoặc đi qua Hà Nội bị yêu cầu quay đầu do không có giấy phép “luồng xanh” (giấy phép đi vào vùng dịch do các Sở GTVT cấp).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, đến ngày 25/7, tất cả các trạm thu phí BOT trên các tuyến đường thuộc địa bàn Hà Nội đều đã dừng thu phí khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ở chốt trực cửa ngõ phía Nam đóng tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trưa 25/7, phóng viên Tiền Phong ghi nhận, xe chở hàng đường dài, trong đó có nhiều xe chở thực phẩm tươi sống như rau quả, tôm cá, gia súc từ phía Nam ra… có hành trình đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng bị ùn ứ lại. Một số tài xế cho biết, họ xuất phát từ các tỉnh phía Nam và đi trên đường nhiều ngày, nay mới ra được đến Hà Nội. Khi xuất phát, Hà Nội chưa có lệnh giãn cách, nếu giờ quay về hàng sẽ hỏng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hệ thống đăng kí quá tải

Cty CP Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội có thị phần chiếm khoảng 30% sản lượng khí đốt tại khu vực miền Bắc. Hàng ngày công ty có hàng chục xe tải loại xe thùng kín chở khí ga vào Hà Nội hoặc đi qua Hà Nội để phục vụ nhu cầu sử dụng khí đốt của người dân tại các tỉnh phía Bắc. Tại thời điểm Hà Nội công bố chỉ thị giãn cách xã hội là giữa đêm 23/7, nhiều xe chở hàng của công ty đang trên đường đến Hà Nội, do vậy khi xe về đến các chốt cửa ngõ tất cả xe của công ty (khoảng gần 10 chiếc) đã bị dừng lại. Đại diện doanh nghiệp cho biết từ ngày 24/7, họ đã vào trang web: http://luongxanh.drvn.gov.vn/ được Sở GTVT Hà Nội thông báo để xin cấp thẻ luồng xanh trực tuyến. “Hôm qua đơn vị đã đăng ký 8 xe, nhưng đến sáng nay (25/7) tất cả 8 xe chưa nhận được kết quả. Duy nhất có xe tải có BKS 29C-488xx nhận được phản hồi nhưng lại bị bị từ chối vì lý do “Tên đơn vị đăng ký cấp luồng xanh không đúng theo tên đã được Sở GTVT Hà Nội cấp phép”, vị đại diện doanh nghiệp này nói và cho biết phù hiệu và tên công ty được cấp cho xe 29C-488xx là do chính Sở GTVT Hà Nội cấp phép nên hệ thống thông báo như vậy là “rất khó hiểu”.

Đại diện một doanh nghiệp ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang có xe vận chuyển các sản phầm hàng tiêu dùng cho hệ thống siêu thị tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng cho biết, đơn vị có hơn 20 xe chở hàng, tuy nhiên ngày 24/7 đã làm thủ tục trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GTVT nhưng đến nay chưa nhận được bất kỳ thông báo hay phản hồi nào. Trong 20 xe này thì có đến 10 xe đang nằm ở các chốt để được vào Hà Nội, 10 xe còn lại phải nằm bãi vì chưa có giấy “luồng xanh”. Trong 2 ngày qua, đơn vị liên tục vào trang của Sở GTVT để đăng ký nhưng mạng nhiều lúc bị treo, không vào được.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về nội dung doanh nghiệp phản ánh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long cho biết, hệ thống đường truyền cấp thẻ “luồng xanh” được lần đầu tiên triển khai, vận hành tại Sở GTVT Hà Nội nên có những lúc bị quá tải do lượng đăng ký cùng 1 thời điểm quá lớn.

Ông Long cho biết, thiết bị công nghệ cấp giấy “luồng xanh” được Tổng cục Đường bộ Việt Nam trang bị, cung cấp, do vậy trước việc hệ thống bị quả tải, xử lý chậm trong ngày 25/7, ông Long đã ký văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong văn bản này Sở GTVT đã báo cáo tình hình số lượng xe đăng ký lớn, gây quá tải hệ thống. Để giảm đảm bảo việc cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như giảm ùn ứ tại các chốt kiểm soát, Sở GTVT đề nghị Tổng Cục đường bộ cần cải thiện công nghệ, đường truyền, tăng cường nhân lực kỹ thuật để hỗ trợ Sở GTVT Hà Nội thực hiện cấp giấy luồng xanh cho phương tiện vận tải.

Tính đến trưa 25/7, Sở GTVT Hà Nội đã nhận được 10.000 lượt xe tải chở hàng đăng ký cấp thẻ. Số lượng vẫn đang tăng từng giờ. “Hiện nay Sở GTVT Hà Nội đã xử lý đăng ký cấp thẻ cho 2.000 xe (tương đương 20% nhu cầu) và đang tiếp tục giải quyết tiếp. Trong 2 ngày qua, bộ phận trực cấp thẻ luồng xanh tại Sở đã phải làm việc cả ngày nghỉ và ban đêm để giải quyết công việc này”, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Theo tienphong.vn