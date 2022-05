Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ con sát hại cha ruột dã man ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Nguyễn Văn Long (38 tuổi, ở xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Trưa 25/5, trao đổi với PV Infonet, ông Ma Thế Thích – Phó chủ tịch UBND xã Thanh Định cho biết: “Theo thông tin điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, Long đi mua rượu về uống, ông L do thương con nên can ngăn nhưng không được.

Công an tiến hành điều tra vụ việc. (Ảnh minh họa)

Mua được rượu, Long không mang về nhà. Về đến cầu gần nhà, Long cởi quần ra rồi ngồi đó uống rượu. Ông L đến thấy Long như vậy liền mặc quần cho con rồi kéo con về nhà. Khi đưa Long về nhà thì 2 bố con xảy ra mâu thuẫn, sau đó nghi phạm đã dùng gậy đánh chết bố.

Hàng xóm phát hiện sự việc thì chạy đến can ngăn cũng bị Long dùng gậy truy đuổi, may là người này chạy về nhà khóa trái cửa lại nên không bị Long gây thương tích.

Sau đó, Long tiếp tục cầm gậy lao ra đường. Gặp người phụ nữ, người này bảo Long bỏ gậy xuống. Không những không nghe lời, Long còn dùng hung khí đánh dập ngón tay và làm gãy tay người này.

Vụ việc được người dân trình báo công an địa phương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Long ở gần hiện trường xảy ra vụ việc”, ông Thích thông tin thêm.

Ông Thích cũng cho biết thêm, rạng sáng 24/5, Công an xã Thanh Định đã bàn giao đối tượng Long cho Công an tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân còn sống trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo ông Thích, Long đã có gia đình và có một người con gái đang học cấp 2 nhưng 2 vợ chồng đã ly hôn từ lâu. Con gái Long đang ở với mẹ. Sau khi ly hôn, Long về ở với bố. Địa phương xác định Long thuộc diện tâm thần và có hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

"Ở địa phương có 4-5 trường hợp như gia đình Long. Chính quyền nhiều lần đề nghị đưa Long đi trại tâm thần để điều trị nhưng chưa được đưa đi. Sự việc xảy ra chúng tôi rất buồn...", ông Thích nói.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 23/5, chính quyền địa phương nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra ở xã Thanh Định (huyện Định Hóa) khiến 1 người đàn ông tử vong.

Tại hiện trường, ông L. (SN 1962, ngụ tại xóm Trung Tâm, xã Thanh Định) bị đánh vào đầu tử vong tại chỗ. Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Long (SN 1984, là con trai ông L.) và thu giữ hung khí gây án ngay tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Long uống rượu say rồi dùng gậy gỗ đánh ông L. tử vong. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết thêm, Long có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

