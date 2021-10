Con cá to dưới tầng nước sâu

Chuyên án vắt qua nhiều năm, nhắm vào đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã khép lại hoàn hảo bởi nỗ lực của Công an Lạng Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cùng sự hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp Trung Quốc.

Với 21 đối tượng mua bán, vận chuyển 676 bánh heroin bị bắt giữ và nhận những bản án nghiêm khắc, đây là chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Lạng Sơn. Câu chuyện hậu trường chưa từng biết đến xung quanh trận đánh ngoạn mục này hấp dẫn đến khó tả.

Điểm ngắm

Với Thượng tá Nguyễn Bá Hanh - Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - Công an tỉnh Lạng Sơn thì hành trình đấu tranh chuyên án này đã để lại những dấu ấn không quên. Đó là một trận đánh mẫu mực về cách dùng binh, về quan hệ phối hợp quốc tế trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2016, khi trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA Lạng Sơn phát hiện nguồn tin về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, lên đến hàng trăm bánh heroin trong mỗi lần giao dịch. Sau gần một năm điều nghiên, xác định tên trùm cầm đầu đường dây là Vi Văn Thế (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn). Đó là một kẻ rất xảo quyệt, có óc tổ chức và chiêu thức đối phó với cơ quan chức năng rất tinh quái.

Để che giấu thân phận, Thế không trực tiếp nhúng tay vào hoạt động phạm tội, mà chỉ đạo từ xa thông qua "n" cấp đàn em thân tín, với sự phân công vai trò cụ thể đến từng tên, từng khâu trong đường dây. "Hàng trắng" được chúng vận chuyển xuyên Việt, từ các tỉnh biên giới giáp Lào, Campuchia rồi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn để sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn. Với mạng lưới mắt xích trong đường dây khắp cả nước, như tại Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông và một số tỉnh của Trung Quốc như Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam… nên việc thu thập thông tin chuyên án vô cùng nan giải.

Để làm rõ từng mắt xích trong đường dây này, Ban chuyên án đã phải sử dụng những "đòn" chuyên sâu nhất, để có thể tiếp cận đối tượng điều tra dù ở trong nước hay bên kia biên giới. Từng có nhiều năm làm trinh sát ma tuý, tôi hiểu mưu lược, bản lĩnh trong đánh án tập trung rất sâu ở khâu này, nhưng không thể kể rõ.

Khi tài liệu về đường dây tội phạm này đã được đặt lên bàn chỉ huy Ban chuyên án, nhiều cuộc họp bàn, cân nhắc, tính toán kế hoạch triệt xoá đã được tổ chức, với mục tiêu là phải bắt bằng được Vi Văn Thế - "con cá to dưới tầng nước sâu". Kế hoạch "đánh bật tường" được triển khai với những nhiệm vụ rất cụ thể cho từng giai đoạn phá án.

Thượng tá Nguyễn Bá Hanh - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn.

Khai hỏa

Phát súng khai cuộc mở màn giai đoạn 1 của chuyên án bắt đầu vào ngày 07/6/2016, với việc bắt giữ tên Vũ Văn Mạnh (SN 1989, trú tại xã Eakmút, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) khi gã đang vận chuyển 15 bánh heroin, 175 viên ma túy tổng hợp, thu giữ gần 3 tỷ VNĐ, 02 xe mô tô và 03 ĐTDĐ. Tuy nhiên đây chỉ là tên "tép riu" trong đường dây, Mạnh được người của Thế thuê xách hàng, chứ bản thân gã không biết gì về ông trùm.

Tên tiếp theo rơi vào vòng ngắm là Vi Văn Sẩn (SN 1981, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Đó là "đầu sai" đắc lực của trùm Thế trong việc vận chuyển ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ. Tuy nhiên, tài liệu trinh sát thu thập được chưa đủ để đấu tranh, bắt giữ đối với tên này và Vi Văn Thế, còn phải làm thêm rất nhiều việc. Yêu cầu phải có sự hợp tác, phối hợp của đồng nghiệp bên kia biên giới được đặt ra để thực hiện các nhiệm vụ trong đấu tranh chuyên án.

Được sự phê duyệt của các cấp lãnh đạo, Thượng tá Hanh đã dẫn Đoàn công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành hội đàm với Tổng đội phòng chống ma túy - Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, để phía bạn cùng phối hợp xác minh, theo dõi, quản lý các đối tượng nghi vấn bên Trung Quốc đang hoạt động buôn bán ma túy với trùm Thế.

Thực hiện kết quả hội đàm, ngày 05/3/2018, đồng nghiệp Trung Quốc đã bắt Cam Văn Phong và Dư Thành Huy (đều là người Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) thu giữ 179 bánh heroin. Đây là những "cái lưỡi" quan trọng, chúng khai từ đầu năm 2018, đã mua của Vi Văn Thế hơn 500 bánh heroin.

Tài liệu điều tra tuyệt mật phía bạn được chuyển giao cho Ban chuyên án ngày 16/5/2018 tại cửa khẩu Tân Thanh đã cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị cho quá trình làm rõ đường dây tội phạm này. Thượng tá Hanh lại sang Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, trực tiếp đấu tranh, khai thác Cam Văn Phong và Dư Thành Huy nhằm củng cố tài liệu, chứng cứ về trùm Thế và đồng bọn.

Từ đây, đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn đã lộ diện. Một Ban chỉ đạo chuyên án chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc được thành lập, để tăng cường quan hệ phối hợp các bên. Nhiều cuộc hội đàm, công hàm trao đổi và đường dây nóng được triển khai.

Giai đoạn 2 của chuyên án nổ ra ngày 17/6/2018, Thượng tá Hanh đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng, chia thành các tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt thêm 7 đối tượng tay sai của Vi Văn Thế, truy nã 2 đối tượng về hành vi mua bán 24 bánh heroin.

Đối tượng tội phạm ma túy bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Hạ màn

Trận đánh "chốt hạ" cho chuyên án dày công này đã để lại trong Thượng tá Hanh nhiều cảm xúc khó quên. Ông cho biết vào chiều ngày 16/7/2018, có tin "hàng" đã về đến địa điểm tập kết xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, chuẩn bị đưa qua biên giới, Ban chuyên án đã triển khai chiến thuật trinh sát liên hoàn để nắm vững địch tình, giám sát chặt chẽ mọi di biến động của các đối tượng chuyên án. Đúng 12h30 ngày 19/7/2018, một mũi trinh sát do Thượng tá Hanh chỉ huy đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Dựng (ở thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu), thu giữ 20 bánh heroin được cất giấu tại khu chuồng nuôi gia súc phía sau nhà.

Căn cứ tài liệu thu được, các tổ công tác khác đã đồng loạt ập vào bắt giữ 5 đối tượng chuyên án, gồm Vi Văn Sẩn; Lộc Văn Ngan; Hoàng Văn Phóng; Lưu Tuấn Hưng; Hoàng Văn Ỳ (cùng trú tại huyện Cao Lộc). Quá trình bắt giữ, chúng liều lĩnh chống trả nhưng nhanh chóng bị các trinh sát quật ngã, khống chế. Tiến hành đấu tranh khai thác về trùm Thế, ban đầu các đối tượng ngoan cố, quanh co, nhưng rồi cũng phải khuất phục trước chiến thuật xét hỏi sắc bén của các điều tra viên. Lúc này căn cứ bắt Thế đã đầy đủ, nhưng tên trùm "đánh hơi" thấy nguy hiểm nên đã bỏ trốn.

Không thể cho "con cá to" lọt lưới, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vào cuộc truy lùng. Biện pháp cấm xuất cảnh nóng được triển khai ngay để phòng ngừa gã vượt biên sang nước ngoài, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp trinh sát để phát hiện tung tích đối tượng, cùng các mối quan hệ ở những nơi mà gã có thể tá túc, ẩn náu.

Cuộc truy lùng trên trùm tội phạm diễn ra rất căng thẳng, áp lực công việc đè nặng tâm tư những người "bày trận". Đến trưa ngày 21/7/2018, trinh sát nắm được tin Thế đang trốn tại nhà Bùi Quang H. ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, chúng đang chuẩn bị lên đường đi Nghệ An để vọt sang Lào, lực lượng truy bắt tức tốc triển khai các hoạt động truy tìm. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi Thế và H. chạy xe đến Trạm thu phí Hoàng Mai (thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thì lọt vào trận địa mai phục do Thượng tá Hanh chỉ huy. Tên trùm tội phạm nguy hiểm đã bị bắt giữ đảm bảo an toàn.

Khẩn trương mở rộng đấu tranh chuyên án, lực lượng bài trừ ma tuý đã bắt giữ thêm 9 đối tượng khác có liên quan. Như vậy, sau hơn 2 năm đấu tranh chuyên án, toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn do Vi Văn Thế cầm đầu đã bị triệt xoá hoàn toàn.

Ban chuyên án đã bắt 20 đối tượng, truy nã 07 đối tượng, thu giữ 59 bánh heroin, 175 viên ma túy tổng hợp, làm rõ trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, Thế và đồng bọn đã cấu kết với một số đối tượng phạm tội người Trung Quốc buôn bán trót lọt tổng số 676 bánh heroin. Tội ác chống lại loài người của nhóm tội phạm này đã phải trả bằng cái giá xứng đáng. Vi Văn Thế đã phải nhận mức án tử hình cùng 15 đồng phạm khác, các đối tượng còn lại chịu các mức án khác nhau.

Để có trận đánh hoàn hảo như vậy, trên 500 CBCS của nhiều lực lượng đã được huy động tham gia, vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao độ. Tại cuộc hội đàm sau khi chuyên án kết thúc thắng lợi, Bộ Công an hai nước đã khẳng định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, nguy hiểm và phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ trước đến nay, đã được lực lượng Công an hai nước phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, dẫn đến thắng lợi vẻ vang.

Phía Công an Trung Quốc đã đánh giá cao kết quả công tác phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy giữa Công an tỉnh Lạng Sơn với Công an tỉnh Quảng Tây. Trong thông cáo báo chí, phía bạn nêu rõ đây là chuyên án chung đầu tiên giữa lực lượng phòng chống ma túy Công an hai nước được phá thành công và sẽ là tiền đề để hai bên tiếp tục phát huy, phối hợp đấu tranh phá thành công nhiều chuyên án chung lớn hơn nữa trong tương lai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

