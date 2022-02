Hành tung hung thủ sát hại vợ bị Công an lật tẩy sau nhiều giờ truy xét ráo riết

Bị càu nhàu, trách móc không lo cắt cỏ nuôi bò mà suốt ngày chỉ mải mê ăn nhậu, ca hát, người chồng đang trong trạng thái chuếch choáng men say đã lấy con dao lớn chém vào đầu và mặt người vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Bình (SN 1966, trú ở thôn Đông Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để lập thủ tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng này về tội danh “Giết người”.

Trước đó, khoảng 18h tối 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên nhận được thông tin từ Công an huyện Đồng Xuân về trường hợp nạn nhân Từ Thị Cúc (SN 1968, trú ở thôn Đông Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) tử vong bất thường tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu nghi vấn tội phạm.

Ngay trong đêm, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên, đại diện Viện kiểm sát cùng cấp cùng Công an huyện Đồng Xuân tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để tiến hành các hoạt động điều tra.

Hung thủ gây án Trần Văn Bình sau khi bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: Hữu Toàn)

Theo trình bày của Trần Văn Bình, từ trưa đến cuối buổi chiều hôm đó, ông đi nhậu với bạn bè ở cùng xã, chập choạng tối mới về đến nhà thì phát hiện bà Từ Thị Cúc bị sát hại. Kiểm tra số tiền 13 triệu đồng của bà Cúc dành dụm cất trong tủ vẫn còn, nhưng 500.000 đồng trong ví da của ông Bình để trong ngăn tủ này bị mất.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy, bà Cúc tử vong trong tư thế nằm ngửa trên hành lang bên trong căn nhà; vùng đầu và mặt có nhiều dấu vết tác động ngoại lực bởi vật sắc bén. Cạnh đó là con dao lớn dính máụ. Sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân bị đứt, rơi ra cạnh thi thể; hiện trường không có dấu vết giằng co, kháng cự của nạn nhân. Từ thực tế này, các trinh sát hình sự, điều tra viên loại trừ khả năng hung thủ gây án cướp tài sản trước khi ra tay sát hại bà Cúc.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên quyết định xác lập chuyên án truy xét giao cho Thượng tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Võ Duy Tuấn đảm trách Trưởng Ban chuyên án với sự tham gia của nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm truy phá án mờ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đồng Xuân.

Hung khí gây án đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và kết quả xác minh, rà soát, sàng lọc mối quan hệ sinh hoạt của nạn nhân cùng người thân, Ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Bình, mặc dù Bình cố tình gượng gạo dẫn chứng thời gian trước khi xảy ra vụ án gã đang ngồi nhậu với bạn bè và bày tỏ thái độ xót thương người vợ bị sát hại dã man. Ban chuyên án tạo điều kiện cho Bình lo mai táng bà Cúc nhưng vẫn phân công trinh sát hình sự bí mật giám sát để phòng ngừa nghi can lẩn trốn.

Đến 19h tối 11/12, Bình được mời về trụ sở Công an huyện Đồng Xuân, Thượng tá Trương Bình Sơn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên trực tiếp đấu tranh, nhưng nghi can vẫn tìm mọi cách chối cãi. Khi Thượng tá Sơn phân tích những mâu thuẫn trong lời khai của Bình và dấu hiệu bất thường từ kết quả khám nghiệm hiện trường thì Bình giở chiêu lầm lì, né tránh nhiều câu hỏi, mãi đến 15h ngày 12/2 Bình mới khai nhận là hung thủ gây án giết người.

Theo đó, buổi trưa ngày 9/2 Bình đi nhậu, hát karaoke loa kéo di động với bạn bè, đến khoảng 15h15’ chiều cùng ngày Bình về đến nhà thì bị bà Cúc càu nhàu, trách móc không lo cắt cỏ chăn nuôi bò, mà suốt ngày chỉ biết mải mê ăn nhậu, ca hát. Trong trạng thái chuếch choáng men say, Bình lấy con dao lớn chém vào đầu và mặt người vợ nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã.

Khi biết bà Cúc đã chết, Bình đặt thi thể nạn nhân nằm ngay ngắn trên hành lang bên trong căn nhà rồi tiếp tục đi nhậu để tạo chứng cứ ngoại phạm. Đến hơn 17h, Bình mới mò về nhà rồi giả vờ hô hoán kêu la, tung tin người vợ của mình đã bị kẻ nào đó đột nhập vào nhà sát hại. Thế nhưng màn kịch do Bình đạo diễn đã bị các trinh sát hình sự, điều tra viên lật tẩy sau nhiều giờ ráo riết truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

