Hành trình truy bắt kẻ giết người mang lệnh truy nã đặc biệt

Sau khi gây án mạng ở Vĩnh Phúc, Thành bỏ trốn. Bị can sa lưới khi tìm đường vượt biên sang Lào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Lý Văn Thành (45 tuổi, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Thành cho ông Đặng Văn Hải (44 tuổi, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) vay 2 triệu đồng. Vì chuyện nợ nần nên ngày 3/3, hai người xảy ra xô xát.

Tối hôm đó, bị can tiếp tục tìm gặp ông Hải để đòi tiền. Khi đối phương không trả, Thành dùng dao đâm ông Hải 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, bị can bỏ trốn.

Bị can Lý Văn Thành. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Qua truy xét, cảnh sát xác định Thành đi xe máy đến các tỉnh biên giới giáp Lào và Trung Quốc. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên phối hợp truy bắt nghi phạm.

Quá trình rà soát, cảnh sát tìm thấy xe máy của bị can tại gầm cầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thành sau đó bắt xe khách đi Sa Pa.

Ngày 4/3, nghi phạm giết người tiếp tục bắt xe khách từ Sa Pa đi Điện Biên. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với Thành về tội Giết người. Một ngày sau, cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Ngày 5/3, lực lượng chức năng bắt được Thành ở xã Mường Pồn, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Lúc này, bị can đang trên đường trốn sang Lào.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Thành có nhân thân xấu. Năm 2008, ông ta bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm 5 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Con dao bị can dùng để gây án. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Theo zingnews.vn