Khởi tố, tạm giam 5 đối tượng thu tiền bảo kê các chủ tàu trên sông

icon

Chiều 5/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang khẩn trương lấy lời khai một số cá nhân, trong đó có ông Lê Tùng Vân (SN 1932) để làm rõ về dấu hiệu phạm 3 tội...