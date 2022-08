Hành trình khám phá băng trộm xe xịn chuyên nghiệp 'giàu' tiền án tiền sự

Xác lập chuyên án truy xét, mới đây, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã bắt được nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn. Đáng chú ý, các thành viên trong nhóm đều có tiền án, tiền sự.

Lọt vào tầm ngắm

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Bắc (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Bình Tân) cho biết: Sau khi những nhóm chuyên trộm xe máy, như: Nguyễn Chí Thiện (SN 2000, quê Trà Vinh), Huỳnh Kỳ Sâm (SN 1998, tạm trú huyện Bình Chánh), Phạm Thanh Sang (SN 1986), Lâm Hoàng Bảo (SN 2000, cùng ngụ quận Bình Tân)...; các đối tượng một mình gây án, như: Trần Hoài Phong (SN 1996, quê Long An), Huỳnh Công Triều (SN 1989, tạm trú huyện Bình Chánh)... lần lượt sa lưới pháp luật, nạn trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Bình Tân tạm thời yên ắng một thời gian.

Song gần đây, tình trạng người dân bị trộm tài sản lại rộ lên. Không chỉ lẻn lấy nhiều xe máy đắt tiền do chủ nhân sơ hở, dựng xe hớ hênh, không ai trông nom, các đối tượng còn táo tợn cắt khóa cổng, khóa nhà, "nhập nha" lấy cắp cùng lúc nhiều xe máy.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Công an quận Bình Tân chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) lập chuyên án truy xét. Qua khám nghiệm hiện trường, phân tích hình ảnh camera an ninh, phân tích phương thức, thủ đoạn các vụ "nhập nha", đồng thời bí mật theo dõi các đối tượng thuộc diện tình nghi, trinh sát đưa Lê Minh Xinh (SN 1992, quê Đồng Nai; tạm trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) vào tầm ngắm.

Theo hồ sơ, Xinh nghiện ma túy đá nặng. Năm 2012, đối tượng này bị Công an Q.Bình Tân bắt giữ, khởi tố về hành vi giao cấu với trẻ em và sau đó đã lãnh án. Năm 2019, khi đang "phê” ma túy cùng vài đồng bọn trong nhà nghỉ thì bị bắt quả tang, Xinh được Công an quận Bình Tân lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi trở về, dù không có nghề nghiệp ổn định song Xinh vẫn sống khá dư dả, thường la cà ở các tụ điểm nổi tiếng ăn chơi.

Đối tượng thường giao du với Xinh là Nguyễn Văn Tâm (SN 1994, quê Hậu Giang). Năm 2010, Tâm bị Công an Q.Bình Tân khởi tố về hành vi cướp tài sản, sau đó đối tượng bị tòa án tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Vừa mãn hạn tù, Tâm tiếp tục phạm tội cướp tài sản, bị Công an Q11 bắt và TAND Q11 tuyên án 7 năm tù.

Từng có thời gian thụ án chung, khi được tha tù trước thời hạn, Tâm kết nối với Xinh. Để tránh bị nhòm ngó, Tâm liên tục thay đổi nơi trọ. Theo tài liệu trinh sát thu thập, hiện Tâm thuê căn nhà trọ không số trên đường Xuân Thới Thượng (tổ 5, ấp 10, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Từ trên xuống: Xinh, Tâm, Trí, Lâm.

Nhận thấy thời cơ phá án đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định "cất lưới". Phối hợp cùng Công an phường Tân Tạo A, tối 02/8/2022, Đội CSHS Công an quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra, bắt giữ Xinh tại nhà trọ không số ở hẻm 159 Nguyễn Văn Cự (phường Tân Tạo A). Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một xe SH 150i không gắn biển kiểm soát, xe Vision BS: 76G1-316.13, vài biển số xe cùng nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp (kiềm thủy lực, mỏ lết, phá khóa vạn năng...).

Mở rộng truy xét, khuya cùng ngày, các tổ trinh sát lần lượt bắt tiếp Tâm, Nguyễn Văn Trí (SN 1991, quê Bến Tre), Trần Thanh Lâm (SN 1994, ngụ Q.Bình Thạnh; tạm trú H.Cần Giuộc, Long An). Vì nghiện ma túy nặng, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Lâm phạm tội trộm cắp tài sản, bị Công an Q4 bắt giữ vào năm 2018 và lãnh án 2 năm tù. Năm 2020, Lâm bị Công an Q6 lập hồ sơ, trình cơ quan chức năng ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Rời trại chẳng được bao lâu, Lâm tái nghiện rồi chọn việc tiêu thụ xe gian để có tiền mua ma túy sử dụng.

Về phần Trí, do từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tiền sự về hành vi sử dụng ma túy, khi mới bị bắt, đối tượng khai tên giả là Huỳnh Ngọc Thành (SN 1988, quê huyện Châu Thành, Hậu Giang). Qua tra cứu tàng thư và đấu tranh khai thác, Trí đã thú nhận thân phận thật của mình.

Khai báo cầm chừng

Đều là những đối tượng có bề dày lý lịch bất hảo nên mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội, song nhóm này khai báo nhỏ giọt những vụ trộm mà cơ quan điều tra đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh. Cụ thể, trưa 01/8/2022, Tâm gọi điện bảo Xinh tối ở nhà, cùng đi "làm ăn". Khuya hôm đó, Tâm đổi ý, rủ Trí đi cùng. Tâm lái xe Exciter BS: 93P1-238.40 chở Trí. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, đến trước nhà số 114/35 Đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), Tâm dừng xe bên ngoài cảnh giới, Trí phá khóa cổng, đột nhập vào trong lấy cắp chiếc Vision BS: 50N1-325.24 (xe của ông H.S.H, chủ nhà).

Xe của Trí dùng chở Tâm đi trộm cắp.

Dụng cụ gây án.

Về đến nhà trọ của Xinh, Tâm bán cho Xinh chiếc xe vừa trộm được với giá 7 triệu đồng rồi chia cho Trí 3,5 triệu đồng. Nghe Trí nói ngôi nhà lúc nãy còn chiếc SH 150i, nhưng có chìa khóa thông minh nên không dám lấy, Xinh và Hào (chưa rõ lai lịch) rủ Tâm, Trí đi trộm tiếp.

Đến nhà ông H., Tâm - Hào cảnh giới bên ngoài, Trí - Xinh vào trong. Xinh dắt xe SH 150i BS: 50Y1-610.53 ra ngoài cho Hào lái, còn Xinh chạy xe Future Neo, dùng chân đẩy. Về đến nhà trọ của Xinh, Tâm định giá xe SH 150i vừa trộm được giá 35 triệu đồng, dự kiến chia đôi, Tâm - Trí hưởng 17,5 triệu đồng, Xinh - Hào hưởng phân nửa còn lại. Xinh trả trước cho Tâm chiếc nhẫn vàng (trị giá 10 triệu đồng) và 7,5 triệu đồng, giữ xe lại bán sau.

Khoảng 14 giờ ngày 20/7/2022, Xinh lái xe SH Mode gắn biển kiểm soát giả, chở đối tượng tên Dón (chưa rõ lai lịch) đi trộm tài sản. Chạy qua trước nhà số 15 đường số 52 (P.Tân Tạo), thấy xe Vario BS: 59L2-831.00 (của anh T.T.Th., SN 1987, ngụ P16Q8) dựng trên đường, không ai trông coi, Dón canh chừng cho Xinh dùng khóa tự chế bẻ phá khóa xe, lấy trộm. Đến ngày 01/8, Xinh gọi cho Lâm đến nhà, bán xe Vario với giá 12 triệu đồng, chia cho Dón 6 triệu đồng. Lâm bán lại xe vừa mua cho người tên Bình với giá 14 triệu đồng.

Một số xe bị mất cắp được công an thu hồi.

Trưa 27/5, Xinh được đối tượng tên Toàn (chưa rõ lai lịch) chở đến trước nhà trọ số 26-28 Đường số 59B (P.Tân Tạo), phát hiện xe Vision BS: 94F1-253.18 (của chị B.T.Y.N, SN 1996, quê Bạc Liêu) dựng trong hầm xe nhà trọ, không người trông coi, chìa gắn trong ổ khóa, Toàn dừng lại, để Xinh đi bộ vào lấy trộm rồi cùng tẩu thoát.

Về đến nhà trọ, Xinh tháo BS: 94F1-253.18 cất giấu, gọi điện cho Lâm đến bán xe giá 7,5 triệu đồng. Xinh chia cho Toàn 5 triệu đồng, giữ lại 2,5 triệu đồng. Sau đó, Lâm rao bán chiếc xe này trên mạng xã hội Facebook, với giá 8,3 triệu đồng, được một đối tượng lạ mặt mua.

Ngày 02-8, Công an TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) phát thông báo đang tạm giữ xe máy Vision BS: 93G1-461.54, số khung: RLHJF5814GY809297, số máy: JF66E0844367, trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Lê Ngọc Tuấn Anh (SN 2003, quê Đắk Lắk) cùng đồng phạm tên Thanh Nguyên (chưa rõ lai lịch) thực hiện, xảy ra tại tiệm cầm đồ Kim Quy (thị trấn Hiệp Phước) vào ngày 01/8/2022.

Theo đó, Nguyên đưa cho Tuấn Anh một căn cước công dân được làm giả (dán hình của Tuấn Anh, nhưng mang tên Dương Thanh Tòng) và một giấy đăng ký xe máy BS: 93G1-461.54 được làm giả. Nguyên bảo Tuấn Anh đem xe cùng giấy tờ giả đi cầm cố tại tiệm cầm đồ thì bị chủ tiệm phát hiện, bắt được Tuấn Anh, còn Nguyên chạy thoát.

Qua xác minh số khung, số máy, Công an thị trấn Hiệp Phước xác định đây là xe Vision BS: 94F1-253.18 của chị B.T.Y.N bị mất trộm tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân) nên bàn giao cho Công an phường Tân Tạo tiếp nhận, chuyển tang vật cho cơ quan điều tra xử lý. Chuyên án đang được Công an quận Bình Tân điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác liên quan.

