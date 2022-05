Hành trình bóc gỡ đường dây đưa hàng chục ngàn viên ma túy từ Đức về Việt Nam

Bằng sự vào cuộc quyết liệt, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Công an đã phá án thành công, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây này.

Thiếu tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng cho biết, cuối tháng 3/2022, các trinh sát phát hiện đối tượng Trần Thanh Quân (SN 1993, quê TP Đồng Hới, Quảng Bình) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Quân vào Đà Nẵng vài năm trước, làm công nhân đóng trần la phông thạch cao cho một doanh nghiệp. Nhưng sau đó, Quân nghỉ việc, thuê một căn hộ cho thuê trên đường Hàn Thuyên (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để ở và có nhiều biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình trinh sát, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đã nhiều lần nhận các bưu phẩm nghi là ma túy, được vận chuyển qua đường vận chuyển bưu điện từ nước ngoài về Việt Nam. Để kịp thời đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thanh Quân và các đối tượng liên quan, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng chỉ đạo thành lập Ban chuyên án để đấu tranh.

Ban chuyên án do Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng làm Trưởng ban; Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy làm Phó Ban thường trực. Quá trình điều tra phá án có sự phối hợp chặt chẽ của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

Đối tượng Nguyễn Viết Hồng Dũng và Trần Thanh Quân.

Theo Trung tá Ngô Văn Tiến, Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, trong khi lực lượng chức năng đang tổ chức giám sát thì cuối tháng 4/2022, đối tượng Trần Thanh Quân thuê thêm một căn hộ trên đường Ngô Thì Sỹ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để làm nơi giao dịch và cất giấu ma túy.

Còn căn hộ trên đường Hàn Thuyên, Quân để cho một thiếu niên là T.V.T (SN 2005, trú Đồng Hới, Quảng Bình) ở. Kết quả điều tra sau này cho thấy, gia đình T có quen biết với Quân. Sợ T ham chơi, lêu lổng nên T được bố mẹ gửi vào Đà Nẵng nhờ Quân kèm cặp. Mọi hoạt động mua bán ma túy của Quân, T đều không biết.

Với sự hỗ trợ của lực lượng Hải quan, Cơ quan Công an xác định Trần Thanh Quân thường xuyên nhận bưu phẩm do một người không rõ tên, gửi về từ nước ngoài. Ngày 13/5, một gói bưu phẩm ghi là bánh kẹo gửi từ Đức về đến sân bay Nội Bài, ghi tên người nhận là Trần Quân cùng địa chỉ ở Đà Nẵng và số điện thoại. Các cơ quan chức năng đã phối hợp, xác định đường đi tiếp theo của bưu phẩm và tiến hành giám sát lên phương án và kế hoạch bắt giữ.

Trưa 13/5, gói bưu phẩm được chuyển đến căn hộ trên đường Hàn Thuyên và người được Quân nhờ ra nhận hàng là T.V.T. Ngay khi T nhận gói bưu phẩm, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện gói bưu phẩm là một hộp thiết thường dùng để đựng bánh kẹo. Bên trong hộp thiếc là các gói kẹo “chíp” mà trẻ em ưa thích cùng 8 gói nilon với hơn 8.000 viên thuốc lắc màu xanh và màu hồng có tổng khối lượng hơn 3,2kg.

Cùng lúc này, tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Cơ quan Công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Quân. Khám xét tại phòng ở của Quân trên đường Ngô Thì Sĩ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm gần 600 viên ma túy tổng hợp, nhiều gói ma túy đá và ketamin, một khẩu súng Rulo bắn đạn su cùng 56 viên đạn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Thanh Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tiến hành mở rộng điều tra và truy xét nhanh đến 20h tối 13/5, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp người sở hữu lô ma túy nói trên là Nguyễn Viết Hồng Dũng (tức Dũng béo, SN 1996, trú xã Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình). Dũng béo sang Đức sinh sống bên Đức đã nhiều năm và được tự do đi lại bên Đức và vừa từ Đức về Việt Nam để chuẩn bị cưới vợ.

Tang vật thu giữ.

Công an Đà Nẵng xác định Dũng là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Đức về Việt Nam, chọn thành phố này làm nơi trung chuyển ma túy đến các địa phương khác. Trong con mắt láng giềng ở Đồng Hới, Quảng Bình, Dũng là một người thành đạt, có nhân thân tốt. Ít ai biết, đằng sau vỏ bọc là một Việt kiều giàu có, Dũng chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và nhiều lần gửi ma túy từ Đức về để Quân tiêu thụ.

Thời điểm bị bắt, Dũng cũng dương tính với ma túy tổng hợp. Ngay trong đêm, đối tượng bị di lý vào Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh. Theo Cơ quan Công an, sau khi nhận ma túy từ Đức gửi về, Quân không mua bán lẻ mà chỉ bán sỉ với khối lượng lớn cho các đầu mối tiêu thụ lớn.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng không giao dịch trực tiếp và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác để che giấu hoạt động phạm tội. Cùng với việc bắt giữ đối tượng cầm đầu là Dũng và Quân, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật…

Chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Viết Hồng Dũng cầm đầu được điều tra, khám phá thành công trong một thời gian ngắn nhờ sự chỉ đạo sắc bén, quyết đoán của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, sự phối hợp chặt chẽ của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, của các đơn vị Hải quan, Công an quận Hải Châu, Công an tỉnh Quảng Bình.

Thành công của chuyên án cũng mang dấu ấn của các điều tra viên trong quá trình thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, đấu tranh truy xét mở rộng; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng trong phân công thực hiện nhiệm vụ.

Đây là đường dây mua bán trái phép xuyên quốc gia thứ hai xuất hiện tại Đà Nẵng nhưng có khối lượng ma túy tổng hợp bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn với tổng khối lượng đường dây này đã tiêu thụ lên đến hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác.

Việc triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn này góp phần ngăn chặn, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy cùng các hệ lụy do tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Theo cand.com.vn