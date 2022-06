Hàng trăm hộ dân sống giữa Thủ đô vẫn bị ngập lụt, phải bắc 'cầu khỉ', sắm thuyền để đi giống ở miền Tây sông nước

Tối 4/6, chị Nguyễn Thị Thuận có buổi gặp mặt bạn bè, do có lịch từ trước nên chị Thuận không thể hủy, thế nhưng để đi chơi, chị Thuận phải mang theo một can nước sạch để sau khi lội nước ra ngoài dùng nước này rửa chân rồi mới đi giày được. "Năm nào cũng như thế này, năm nay nước cao hơn so với mọi năm. Muốn đi làm hay đi chơi tôi đều phải xách theo can nước để rửa chân", chị Thuận nói.