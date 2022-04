Du khách đổ về thăm quê Bác dịp lễ 30/4, đường vào Khu di tích Kim Liên tắc nghẽn

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 30/4 – 1/5/2022, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch về viếng thăm.

Sáng ngày 30/4/2022, có mặt tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), mặc dù mới chỉ mới buổi đầu trong kỳ nghỉ lễ nhưng đã có hàng trăm đoàn du khách đến từ nhiều địa phương trong cả nước về tham quan.

Đoạn đường từ Quốc lộ 46 vào Khu di tích Kim Liên chật cứng dòng người và các loại phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông (Công an huyện Nam Đàn) đã căng mình phân luồng, hướng dẫn cho du khách vào tham quan, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Là người đồng bào dân tộc Thái, bà Vi Thị Loan (SN 1957, trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) nghẹn ngào nói: “Lần đầu tiên được về thăm quê Bác, tôi vô cùng xúc động, cũng cảm thấy buồn và nhớ Bác lắm”. Tận mắt chứng kiến những vật dụng đơn sơ gắn liền với tuổi thơ của Bác, nhiều người không giấu được nỗi xúc động, rưng rưng nước mắt.

Thông tin từ Khu di tích Kim Liên cho biết, do lượng du khách rất đông, vì vậy những xe khách cỡ lớn được lực lượng chức năng bố trí đỗ ở sân vận động làng Sen, du khách đi bộ vào khu di tích. Các phương tiện cá nhân được vào bãi đỗ của khu di tích nhưng cũng chật kín chỗ.

Ông Nguyễn Quang Lộc, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) cho biết thêm, sáng nay lượng khách đổ về Khu di tích Kim Liên rất đông. Lực lượng công an cũng đã bố trí lực lượng để phân luồng giao thông, hướng dẫn cho du khách khi đến tham quan khu di tích, đảm bảo an ninh trật tự.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4:

Di tích lịch sử văn hóa Kim Liên (gọi tắt là Khu di tích Kim Liên) là di tích lịch sử văn hoá quốc gia.

Khu di tích Kim Liên là 1 trong 4 di tích quan trọng tại Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình.

Được đánh giá là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia, khu di tích Kim Liên được Nhà nước đặc biệt chú trọng đầu tư trong nhiều năm qua. Hằng năm, khu di tích đón tiếp hàng triệu khách tham quan trong và ngoài nước tới viếng thăm.

Việt Hòa