Hàng chục ‘quái xế’ tụ tập đua xe dù cả tỉnh đang giãn cách xã hội

Một nhóm thanh niên khoảng 30 người tụ tập, dùng xe máy phân phối lớn để đua giữa lúc địa phương đang giãn cách xã hội. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Chiều ngày 12/7, lãnh đạo Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý 30 đối tượng tụ tập đua xe trong ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an địa phương xác định trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, thuộc KP1A, phường An Phú, TP Thuận An có nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép.

Công an bắt giữ các đối tượng cùng phương tiện.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng, Công an phường An Phú đã tập trung lực lượng, thành lập 2 tổ công tác mật phục chặn bắt.

Lực lượng chức năng đã vây bắt nhóm 30 người điều khiển 30 xe máy đã qua độ chế, thay đổi kết cấu xe; nhiều đối tượng sử dụng xe máy không có giấy tờ, không có giấy phép lái xe.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, TX Bến Cát, TX Tân Uyên, huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng. Bình Dương hiện có 1.500 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch lần thứ tư này.

Theo tienphong.vn