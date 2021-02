Đắk Lắk: Bắt quả tang kẻ đốn trộm 11 cây gỗ cổ thụ ngày giáp Tết

Sáng nay (10/2), thông tin từ Công an huyện Ea Kar cho biết, vào ngày 8/2, Công an huyện Ea Kar phối hợp với Công ty MTV Lâm nghiệp Ea Kar bắt quả tang đối tượng đang cắt gỗ trái phép tại tiểu khu 670, 767 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý, bảo vệ.

Người bị bắt là Nông Văn Nam (SN 1989, trú xã Cư Brông, Ea Kar). Nam bị bắt cùng tang vật là máy cưa cùng nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc khai thác gỗ trái phép.

Nông Văn Nam bị bắt tại hiện trường.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an xác định có 11 cây gỗ (chưa rõ chủng loại) đã bị đốn hạ, xẻ thành hộp chuẩn bị vận chuyển ra ngoài. Tổng lượng gỗ tại hiện trường là 14m3.

Tại Công an huyện Ea Kar, Nam khai đã cùng ông Hoàng Văn Chương (SN 1969, trú cùng xã) khai thác gỗ để bán kiếm tiền tiêu. Hiện Công an đang nhanh chóng điều tra là rõ vụ việc.

Liên quan đến tình trạng khai thác gỗ trái phép tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, có 8 người là lãnh đạo, nhân viên Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị công an bắt giữ, điều chưa từng có tiền lệ tại Tây Nguyên.

Dàn lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar bị bắt giữ.

Cả 8 người này trong đó có lãnh đạo cao nhất là ông Nguyễn Hồng Mạnh (Giám đóc) bị bắt về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hải Dương