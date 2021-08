Hai vợ chồng chở con trai 9 ngày tuổi về quê bằng xe máy: 'Về đến bản em mừng quá!'

Vượt 800 km bằng xe máy từ Bình Dương về đến Đà Nẵng thì được nhóm thiện nguyện ở TP Đà Nẵng góp tiền thuê xe đưa 2 vợ chồng anh Xồng Bá Xò cùng con trai 9 ngày tuổi về đến Nghệ An an toàn.

Đêm 31/7, gia đình anh Xồng Bá Xò đã về đến quê nhà an toàn, đã thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung theo quy định.

Khoảng 23h30’ ngày 31/7, chuyến xe chở 2 vợ chồng anh Xồng Bá Xò (SN 1999) và chị Già Y Tránh (SN 2002) cùng bé trai 9 ngày tuổi đã về tới điểm cách ly tập trung của Trường Tiểu học Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Trước đó, vào chiều tối 30/7, khi nghe tin 2 vợ chồng Xò chở con mới 9 ngày tuổi bằng xe máy từ Bình Dương trở về quê Nghệ An nên một nhóm thiện nguyện ở TP Đà Nẵng góp tiền thuê xe chở gia đình anh Xò về tận quê nhà.

Khi xe tới TP Vinh (Nghệ An) và thực hiện khai báo y tế tại điểm chốt cầu Bến Thủy 2 (nối Nghệ An và Hà Tĩnh). Tại đây, nhiều tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã đến tặng quần áo, bỉm, sữa, quà hỗ trợ cho gia đình.

Sau đó, vợ chồng anh Xò cùng con trai được tiếp tục chở về tới xã Tam Hợp (huyện Tương Dương). Trên đường về quê nhà, gia đình anh thực hiện test nhanh tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Tam Quang (huyện Tương Dương), tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Mặc dù đang còn khá mệt mỏi sau một chặng đường dài, sáng nay (1/8) anh Xồng Bá Xò kể, cách đây hơn 2 tháng, anh cùng vợ (chị Già Y Tránh, SN 2002) vào Bình Dương để làm công nhân cho một công ty gỗ. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, công ty tạm dừng hoạt động, khiến vợ chồng anh lâm vào cảnh thất nghiệp.

Vì vợ mang bầu sắp sinh nên anh chị đành ở lại. 10 ngày trước, chị Già Y Tránh sinh mổ được bé trai kháu khỉnh 2,6kg, được 4 ngày thì 2 mẹ con xuất viện.

Do điều kiện khó khăn không thể tiếp tục trụ lại, ngày 29/7, anh chị đành phải ôm con nhỏ cùng đoàn hơn 50 người di chuyển bằng xe máy từ Bình Dương để về Nghệ An. Do hành trình dài nên chiếc xe máy cũ của anh đã nhiều lần bị hư, phải dừng lại sửa chữa dọc đường.

Anh Xò cho hay: “Đi trên đường chúng tôi được nhiều người hỗ trợ đồ ăn, thức uống và cho tiền. Nhiều lúc do gặp trời mưa rất vất vả nên phải xin nhà người dân trú nhờ. Khi về tới Đà Nẵng, gia đình tôi được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ phương tiện và tiền để về quê nhà”.

“Khi xe chở về tới bản em mừng quá, hiện vợ chồng và cháu đang được chính quyền địa phương bố trí cách ly tập trung ngay tại bản Phá Lỏm để phòng dịch theo quy định. Gia đình em rất biết ơn các nhà hảo tâm, các tổ chức đã giúp đỡ, ủng hộ để cả nhà được về quê an toàn”, anh Xò xúc động nói.

Sáng 1/8, ông Lương Phi Thanh, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) thông tin thêm, gia đình anh Xồng Bá Xò đã được địa phương bố trí cách ly tập trung theo quy định để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Già Y Tránh (vợ anh Xò) và con trai vừa sinh mổ được 10 ngày.

“Hiện nay trên địa bàn xã đang thực hiện cách ly tập trung cho 50 công dân, đa phần mọi người đều đi làm từ các khu công nghiệp của các tỉnh, thành khác trở về, hoàn cảnh khá khó khăn. Địa phương cũng đang vận động các tổ chức, đoàn thể cùng gia đình hỗ trợ các nhu yếu phẩm để giúp đỡ người dân trong quá trình cách ly”, ông Thanh cho hay.

Như Infonet đã đưa tin, trong 2 ngày qua, câu chuyện anh Xồng Bá Xò chở vợ và con trai 9 ngày tuổi từ Bình Dương về quê bằng xe máy khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào, xúc động.

Vượt chặng đường dài hàng trăm km, đến khuya ngày 30/7, cặp vợ chồng này về đến Đà Nẵng, còn phải vượt gần 700km nữa mới về đến quê nhà. Tuy nhiên, nhờ có các mạnh thường quân giúp đỡ nên hai vợ chồng anh Xò cùng người con 9 ngày tuổi đã về đến quê an toàn.

"Cháu bé mới 9 ngày tuổi, được quấn trong chiếc áo da, suốt mấy ngày liền phải dầm mưa dãi nắng hàng trăm cây số ngoài đường nhưng vẫn nằm ngủ ngon lành, chúng tôi nhìn thương quá. Còn ba mẹ cháu bé thì mắt đỏ ngầu vì phải chạy xe máy, mẹ lại vừa sinh mổ xong, vết mổ còn chưa kịp cắt chỉ nữa, tội nghiệp lắm…Tưởng tượng ra đoạn đường anh chạy xe máy đưa con về Nghệ An ai cũng rùng mình", anh Trần Vương, thành viên Câu lạc bộ xe bán tải TP Đà Nẵng chia sẻ.

Việt Hòa