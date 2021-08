'Nữ quái' thuê ô tô dài hạn, làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố

Quá trình đấu tranh, đến ngày 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, Lê Thị Cầm (SN 1987, trú tại số 94, đường Đặng Quốc Chinh, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) đã thực hiện trót lọt 7 vụ án, chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Lê Thị Cầm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án ''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức''; khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Cầm.

Đối tượng Cầm.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kinh Môn và Công an TP Hải Dương nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về hành vi chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Cầm. Cụ thể, sau khi thuê xe ôtô của nhiều người bị hại, Cầm làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền chi tiêu…

Căn cứ vào lời khai của người bị hại và các tài liệu thu thập được, cuối tháng 6/2021. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi phạm tội của Cầm; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cầm do đang mang thai. Quá trình đấu tranh, hành vi phạm tội của Cầm đã bước đầu được làm rõ: Do thiếu tiền tiêu xài, Cầm đã nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 22/8/2020, Cầm đến Công ty cổ phần Hoàng Minh, địa chỉ tại số 75, đường Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu (TP Hải Dương) thuê xe ô tô. Quá trình trao đổi, Cầm đã được chị T.T.L. ( trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) là kế toán của công ty tư vấn, hướng dẫn thủ tục làm hợp đồng thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Grand i10 màu bạc, BKS 34A-207.61 trong thời gian 6 tháng với giá 9,5 triệu đồng/tháng.

Theo hợp đồng thì riêng 2 tháng Tết là tháng Chạp và tháng Giêng, đối tượng Cầm phải trả giá thuê xe 10,5 triệu đồng/tháng. Sau khi làm xong hợp đồng, chị L. đã giao xe và các giấy tờ cho đối tượng Cầm.

Sau khi thuê được chiếc xe của Công ty cổ phần Hoàng Minh, Cầm lên mạng xã hội tìm thuê một người (hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang xác định nhân thân, lai lịch) làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô trên mang tên Lê Thị Cầm…

Sau đó, qua giới thiệu của chị P.T.H. (SN 1985, trú tại khu dân cư Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương), ngày 26/12/2020, Cầm mang chiếc xe ô tô cùng giấy đăng ký và giấy kiểm định giả mang tên Cầm, cầm cố cho anh Đ.D.H., trú tại phường Tân Bình (TP Hải Dương) lấy số tiền 200 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 10/11/2020, Cầm đã thuê của anh N.V.H. (ở phố Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent, biển kiểm soát 34A-287.73 trong thời gian một tháng với giá thuê là 20 triệu đồng.

Sau khi thuê xe ô tô trên, Cầm tiếp tục lên mạng xã hội thuê người (đối tượng chưa xác định được) làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định; mua giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chiếc xe ô tô của anh H rồi dùng các loại giấy tờ đăng ký, kiểm định giả đã làm đến cửa hàng cầm đồ của anh B.Đ.H. (SN 1986, trú tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cầm cố được 380 triệu đồng. Số tiền cầm cố các xe ô tô trên, đối tượng Cầm dùng tiêu xài, trả nợ hết và không có khả năng trả lại xe ô tô cho cá nhân, công ty đã cho thuê.

