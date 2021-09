Hải Dương: 6 người tụ tập đánh bạc bị bắt quả tang, công an thu giữ gần 140 triệu tiền mặt

Đang đánh bài, nữ chủ nhà cùng 5 đối tượng bị công an ập vào bắt gọn. Công an thu giữ tại chiếu bạc hơn 90 triệu đồng, khám xét trên người các đối tượng phát hiện thêm số tiền hơn 45 triệu đồng.

Chiều 16/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm gồm 6 đối tượng đánh bạc tại phường An Sinh (thị xã Kinh Môn) thu giữ tại chiếu bạc số tiền 92.450.000 đồng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 16h30’ ngày 14/9, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Miền (SN 1980, trú tại khu dân cư xóm 4 Kim Xuyên, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn) có 6 người đang đánh bạc bằng hình thức đánh 03 cây, gồm: Nguyễn Thị Miền – chủ nhà, Nguyễn Đức Vinh (SN 1977), Hoàng Văn Việt (SN 1970), Nguyễn Doãn Hưởng (SN 1963), Nguyễn Đức Thiện (SN 1976), Nguyễn Đức Liên (SN 1975), đều trú tại phường An Sinh..

Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ tại chiếu bạc với số tiền 92.450.000 đồng, 36 quân bài tú lơ khơ, thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền 45.300.000 đồng.

Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trên và tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

