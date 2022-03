Kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội nghiện xóc đĩa online, chọn điểm đã đến mở tài khoản để cướp

Hiếu và Tùng lên 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều', học cách cướp tài sản ngân hàng, sau đó chuẩn bị công cụ gây án, khảo sát địa bàn, tính toán kỹ lưỡng đường tẩu thoát…

Chiều 10/3, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đến vụ cướp tài sản tại một phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo”.

Hiếu dùng súng giả, dao cướp ngân hàng (ảnh cắt từ clip).

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng thông tin: “Vụ việc đã được cơ quan công an quận hoàn tất hồ sơ và chuyển cơ quan Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu là "con nghiện" xóc đĩa online và đã "đốt" tiền tỷ vào trò đỏ đen trên mạng. Trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng, sau khi bán hết nhà, đất để trả nợ, nhưng vẫn còn thiếu 3 tỷ đồng.

Đối tượng Tùng.

Để có tiền trả nợ, Hiếu mò mẫm vào nhóm facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" và được một số người ở đây dạy cách cướp ngân hàng. Sau khi được dạy cách cướp ngân hàng, Hiếu chủ động bắt chuyện và rủ được Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng đi cướp.

Để cướp được tiền trong ngân hàng, Hiếu và Tùng đã khảo sát một số phòng giao dịch của các ngân hàng ở huyện Đông Anh nhưng thấy các mục tiêu này đều khá đông người qua lại nên đành phải chuyển địa bàn gây án.

Đối tượng Hiếu bị cơ quan công an bắt.

Sau đó 2 đối tượng đã chuyển địa bàn gây án, do Hiếu đã từng đến mở tài khoản tại một phòng giao dịch ngân hàng ở phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm), nên phát hiện tại đây có rất ít nhân viên làm việc. Thông thường, phòng giao dịch này có khoảng 10 nhân viên, nhưng do dịch Covid-19, chỉ có 2 nhân viên ở tầng 1 và một nhân viên bảo vệ.

Chính vì vậy, Hiếu và Tùng bàn bạc, phân công nhiệm vụ, khảo sát tuyến đường đến và đường trốn chạy nhằm tránh bị ghi lại hình ảnh.

Sau khi chuẩn bị công cụ gây án, sáng 7/3, hai đối tượng đón nhau đến đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm), gần khu vực phòng giao dịch trên. Hiếu và Tùng mặc quần áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và găng tay. Chiếc xe máy hai đối tượng sử dụng để di chuyển cũng được tháo biển kiểm soát để dễ bề trốn tránh.

Đến ngân hàng, Hiếu đi vào trong, dùng súng bật lửa và dao đe dọa nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng rồi cùng Tùng bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 20 m, xe của hai nghi phạm xảy ra va chạm giao thông nên hơn 300 triệu đồng từ trong ba lô đã rơi xuống đường.

Quá trình trốn chạy, đến đường Vành Khuyên (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm), Tùng xuống xe, bảo Hiếu một mình đi vứt phương tiện, hung khí gây án. Tùng cũng thay quần áo, vứt găng tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo mưa rồi cầm số tiền cướp được đi taxi về nhà.

Nguyễn Văn Hiếu điều khiển xe máy di chuyển sang huyện Đông Anh. Dọc đường, đối tượng vứt xe máy xuống ao trên địa bàn xã Hải Bối.

Đến khoảng 10h ngày 7/3, Hiếu và Tùng gặp nhau ở khu vực gần ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Hai đối tượng chia nhau "chiến lợi phẩm" vừa cướp được. Hiếu được 92 triệu đồng, Tùng được 108 triệu đồng.

Khoảng 16 tiếng đồng hồ sau khi gây án, hai đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, số tiền được chia, Hiếu đã trả nợ một số người và chỉ còn 20 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã thu giữ số tiền trên và 100 triệu đồng từ Tùng.

Sông Yên