Hà Tĩnh: 2 đối tượng đánh bạc bị truy nã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra Quyết định truy nã bị can đối với Hồ Khánh Ly (Nghệ An) và Thái Văn Long (Hà Tĩnh) liên quan đến tội đánh bạc.

Ngày 04/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Hồ Khánh Ly (SN 1991, trú tại xóm 6, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Thái Văn Long (SN 1984, trú tại TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Đánh bạc”.

Hồ Khánh Ly và Thái Văn Long bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh ra Quyết định khởi tố bị can cùng với các đối tượng khác vào ngày 16/4/2021.

Theo Quyết định truy nã bị can, Hồ Khánh Ly cao 1,65m, da nâu, tóc đen, mắt to, lông mày cong, sống mũi lõm, dái tai chúc; còn Thái Văn Long cao 1,72m, da vàng, tóc rễ tre cắt ngắn, mắt to, lông mày thẳng, sống mũi thẳng, dái tai trung bình.

Quyết định truy nã bị can đối với Hồ Khánh Ly và Thái Văn Long.

Công an thị xã Hồng Lĩnh thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, địa chỉ: số 3, đường Quang Trung, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, số điện thoại: 02393.835.323 hoặc 0913.171.685.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 01/4, sau quá trình theo dõi, bám nắm địa bàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã đột nhập xới bạc tại nhà bà Nguyễn Thị Lan (TDP9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Phát hiện cán bộ công an, các con bạc đã tháo chạy tán loạn. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật liên quan. Riêng Hồ Khánh Ly và Thái Văn Long đã tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Dương Cầm