Hà Tĩnh: Tiếp tục thu giữ 3.400 kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện xe ô tô tải vận chuyển 3.400 kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ 3.400 kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào hồi 19h00 ngày 15/3/2022, tại QL8A thuộc khu vực thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô tải mang BKS 38C-042.54.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 kiện hàng chứa 3.400 kit test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất, trị giá hàng hoá ước tính khoảng 130 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Phạm Dược (SN 1967, trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Trước đó, vào hồi 10h00 ngày 10/03/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cũng phát hiện tại kho ký gửi hàng hóa Phú Quý (địa chỉ số 146 đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) do chị Văn Thị Hải quản lý có chứa 500 que test nhanh kháng nguyên covid mang nhãn hiệu Antigen Test Kit (Colloidal Gold) có xuất xứ từ Trung Quốc và 264 chai nước rửa tay khô sát khuẩn do Công ty TNHH thương mại TH-NIA sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa nói trên. Trị giá hàng hóa khoảng 50 triệu đồng.

2.000 mẫu test bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tiếp đến vào hồi 5h50 ngày 11/3/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 1994, trú tại thôn 6, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển 2.000 que test nhanh kháng nguyên covid mang nhãn hiệu Antigen Test Kit có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa nói trên. Trị giá hàng hóa khoảng 100 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập hồ sơ các vụ việc nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn