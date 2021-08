Đang cách ly vẫn sang hàng xóm uống bia, bị xử phạt 5 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Hoàng Sơn (SN 1990, xã Khánh Vĩnh Yên), số tiền 5 triệu đồng do “trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế”

Theo đó, sáng 17/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Hoàng Sơn (SN 1990, nghề nghiệp lao động tự do; trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Sơn đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mặc dù thuộc đối tượng đang cách ly tại nhà nhưng Sơn lại sang nhà hàng xóm uống bia, gây nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Việc xử phạt được áp dụng theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Xét thấy người vi phạm hành chính đã nhận lỗi, thành thật khai báo nên UBND huyện Can Lộc áp dụng mức phạt là 5.000.000 đồng.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, anh Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn