Hà Tĩnh: Cãi nhau với mẹ, ‘quý tử’ châm lửa đốt chuồng gia súc

Đi chơi về cãi nhau với mẹ, trong cơn say sau khi dùng rượu và ma túy, Đạt lấy đèn khò ga mini châm lửa đốt cháy toàn bộ rơm và chuồng gia súc của gia đình.

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Đạt (SN 1987, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án. (Ảnh: Công an Hương Sơn)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 16h ngày 10/12, sau khi đi uống rượu và sử dụng ma túy trở về, Trần Đình Đạt (SN 1987) xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau với mẹ là bà Võ Thị Mạo (SN 1952, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn).

Do không kiềm chế được bản thân nên Đạt đã vào nhà lấy một chiếc đèn khò ga mini rồi châm lửa đốt cháy toàn bộ rơm và chuồng gia súc của gia đình.

Phát hiện sự việc, bà Mạo kêu cứu người dân xung quanh đến dập lửa nhưng cậu “quý tử” của gia đình vẫn ngăn cản, đe dọa không cho người khác vào chữa cháy.

Nhận tin báo, Công an xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) và quần chúng nhân dân đã có mặt tại hiện trường, khống chế đưa Đạt đến trụ sở UBND xã để làm việc. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Đình Đạt dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng cũng đã tích cực phối hợp với quần chúng nhân dân tham gia dập tắt đám cháy.

Quá trình điều tra xác định, chuồng gia súc cùng tài sản mà Đạt đốt cháy nói trên trị giá hơn 14 triệu đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Trần Đình Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Đạt làm nghề lái xe, từng có 1 tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản vào năm 2018 nhưng chưa được xóa án tích.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

