Trộm 100m cáp viễn thông, 3 đối tượng bị khởi tố

Trước đó, vào ngày 12/10/2021, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của Trung tâm viễn thông (VNPT) huyện này về việc đơn vị bị mất trộm gần 100m dây cáp viễn thông (loại dây cáp đồng) tại địa phận xóm 1, xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Hồ Thìn (SN 1976); Nguyễn Chí Công (SN 1986); La Văn Huyên (SN 1979, cùng trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là các đối tượng có liên quan nên đã triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên ngày 09/10/2021 đã thực hiện hành vi trộm cắp số cáp nói trên.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Ngày 19/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Cường (SN 1990, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.