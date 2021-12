Hà Tĩnh: 4 đối tượng đánh bẫy, mua bán sơn dương bị khởi tố

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Minh Luân, Lê Trọng Tưởng, Trần Công Trang và Trần Công Hùng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Loài Sơn dương thuộc nhóm 1B, có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 29/11, tại QL8A, đoạn qua thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn, cùng Công an xã Sơn Kim 1 phát hiện chiếc xe ô tô bán tải màu đen, BKS 38C-149.01, do Trần Công Hùng (SN 1991, trú tại thị trấn Tây Sơn) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1 cá thể sơn dương còn sống, nặng khoảng 60kg. Chân trước bên trái còn dính bẫy bằng dây cáp phanh xe đạp, sức khỏe có dấu hiệu yếu.

Tại thời điểm kiểm tra, Hùng không xuất trình được tài liệu, giấy tờ liên quan đến cá thể sơn dương đang vận chuyển.

Kết quả điều tra xác định, cá thể sơn dương nói trên là do Lê Trọng Tưởng (SN 1976) và Cao Minh Luân (SN 1974, cùng trú tại xã Sơn Kim 1) bẫy được trong rừng.

Sau đó, 2 đối tượng bán cho Trần Công Trang (SN 1988, trú tại xã Sơn Kim 1, là anh ruột của Trần Công Hùng). Trang nhờ Hùng đến nhận hàng, trả tiền và vận chuyển cá thể sơn dương về. Khi đang vận chuyển về cho Trang thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua giám định, đây là loài Sơn dương (có tên khoa học là Capricornis milneedwardsii) thuộc nhóm 1B, có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Các đối tượng Cao Minh Luân, Lê Trọng Tưởng (hàng trên từ trái qua), Trần Công Trang và Trần Công Hùng (hàng dưới).

Trong số 4 đối tượng trên, cơ quan Công an đã tiến hành bắt tạm giam đối với Trần Công Hùng, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng còn lại.

Được biết vào năm 2017, Trần Công Hùng từng bị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn