Đột nhập nhà dân trộm nhẫn quý bị phát hiện, lộ lý lịch 'cõng' 3 tiền án

Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Nguyễn Đình Quảng (SN 1989, trú xã Kim Hoa của huyện này sau khi đột nhập nhà dân lấy trộm 75 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đình Quảng tại cơ quan điều tra.

Sáng 2/6, phát hiện bị mất cắp 1 chiếc nhẫn vàng đính kim cương, 1 chiếc nhẫn vàng trắng và 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Swarovski, tổng tài sản thiệt hại khoảng 75 triệu đồng, chị Trần Thị T. (SN 1991, trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa) đã trình báo Công an huyện Hương Sơn.

Sau 2 ngày sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, phối hợp với công an các địa phương liên quan, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn xác định và bắt giữ Nguyễn Đình Quảng (SN 1989, trú cùng thôn với khổ chủ) là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên khi y đang lẩn trốn tại TP Vinh (Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, Quảng khai nhận đã đột nhập vào phòng ngủ của chị T. lúc rạng sáng ngày 2/6 để trộm cắp số tài sản nói trên, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Đình Quảng là đối tượng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2013 và năm 2018, cùng 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản năm 2008.

Một ngày sau đó, Công an Hương Sơn nhận được tin báo, vào tối 4/6, chị Nguyễn Thị H. (SN 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) có thuê phòng 207, Nhà nghỉ Lê Xuân (TDP5, thị trấn Phố Châu) để nghỉ. Tại đây, chị H. đã bị kẻ gian lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus trị giá khoảng 4 triệu đồng và 1.140.000 đồng tiền mặt.

Vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an thị trấn Phố Châu và Công an xã Sơn Hàm để rà soát đối tượng, chỉ sau 10 triển khai, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn đã xác định Hồ Trung Thành (SN 1997, trú tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Hàm) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị H.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Hồ Trung Thành.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên tối ngày 5/6, lợi dụng sở hở của khách trọ đã đột nhập vào phòng 207, Nhà nghỉ Lê Xuân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Được biết, Hồ Trung Thành có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2016.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm