Hà Tĩnh: Đình chỉ 8 người liên quan vụ nhân viên điện lực bị phóng điện gây bỏng nặng

Đường dây 35kv, nơi anh Thông bị phóng điện gây bỏng nặng

Theo ông Trung, sau sự cố phóng điện tại cột số 78 đường dây 35kv, thuộc địa phận xã Xuân Giang (Nghi Xuân), khiến anh Nguyễn Viết Thông (SN 1984, trú tại xã Đan Trường, là nhân viên thuộc Điện lực Nghi Xuân) bị bỏng nặng, Chi nhánh đã họp đề xuất kỷ luật 8 người liên quan.

“Trong số 8 người bị đề xuất kỷ luật có 2 người thuộc Công ty liên quan đến công tác điều hành; 6 người còn lại thuộc nhân viên của chi nhánh, có người thì xem xét trách nhiệm điều hành, có người thì trách nhiệm liên đới”.

Nói về thời gian bị đình chỉ công tác, ông Trung cho biết, chi nhánh không phải là người ra quyết định đình chỉ. Chi nhánh chỉ họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cá nhân, trình lên Hội đồng kỷ luật của Công ty. Sau đó Công ty mới xem xét mức độ vi phạm rồi ra quyết định kỷ luật.

Theo biên bản số 126/BB-PCHT điều tra tai nạn lao động nêu rõ, ca trực trung tâm điều khiển xa và ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân đã thống nhất thực hiện công việc mà không báo cáo với lãnh đạo chi nhánh theo quy định.

Cụ thể, trực chính đương ca của Trung tâm điều khiển xa và ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân không nắm vững sơ đồ lưới điện; nhóm công nhân sửa chữa đã thực hiện công việc xử lý sự cố không làm đầy đủ biện pháp kỹ thuật và biện pháp an toàn (không lập phương án tổ chức thi công – biện pháp an toàn, không cấp phiếu công tác, không khai báo phiên làm việc lên phần mềm ECP); trong quá trình trèo lên thực hiện công việc anh Nguyễn Viết Thông đã vi phạm khoảng cách an toàn, bị điện 35KV phóng gây bỏng điện độ 3.

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm điều khiển xa, Điện lực Nghi Xuân tổ chức họp kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Anh Thông bị bỏng 40% diện tích cơ thể, trong đó, bỏng độ 4 là 10%; bỏng độ 3 là 30%; bỏng độ 2 và độ 1 là 60%.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 27/6, tuyến đường dây trung thế 35kv cấp điện cho khu vực Tiên Điền, Xuân Phổ bị mất điện.

Phát hiện cột chống sét bị gãy nằm ngang trên dây tại cột điện 78, thuộc xã Xuân Giang, anh Nguyễn Viết Thông đã dùng sào cách điện 35kv đẩy thanh sắt đó ra nhưng không được. Khi anh Thông leo lên cột để xử lý, do vi phạm khoảng cách dưới 70cm nên bị điện phóng gây bỏng nặng.

Ngay sau sự cố xảy ra, anh Thông được đồng nghiệp và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ban Lan (Nghệ An), rồi chuyển ra điều trị tại Hà Nội.

Trần Hoàn