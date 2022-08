Hà Tĩnh: Điều tra vụ đốt lưới của ngư dân gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Trong cùng 1 đêm, anh Nguyễn Văn Duẩn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị kẻ gian đốt sạch lưới quét dài 600m và cắt lưới ngăn hồ để chăn nuôi. Hậu quả, 3 tấn cá giống anh vừa thả bị sổng ra ngoài, tổng thiệt hại trên 150 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Duẩn cùng anh Trần Văn Công buồn rầu kể lại nội dung vụ việc.

Cách đây hơn 1 tháng, anh Nguyễn Văn Duẩn (SN 1987, trú tại xóm Chùa Hội, xã Thường Nga, huyện Can Lộc) cùng anh Trần Văn Công (SN 1981, trú tại xóm 10, xã Vượng Lộc) chung tiền mua một tay lưới quét (dài 600m, cao 7m) với giá 85 triệu đồng để đánh bắt cá trên hồ Khe Lang (nằm trên địa phận của 3 xã: Thường Nga, Phú Lộc (Can Lộc) và An Dũng (Đức Thọ).

Cứ vài hôm thì tiến hành kéo lưới một lần. Mỗi lần kéo lưới được khoảng 4 – 5 tạ cá tạp, đem bán cho người dân phục vụ chăn nuôi, mỗi người được khoảng 250.000 đến 300.000 đồng.

Từ ngày có lưới, ngoài việc nuôi sống gia đình, anh Duẩn và anh Công còn tạo công ăn việc làm cho 10 người dân trong vùng.

Sau khi kéo xong thì lưới được cho lên sạp (được hàn bằng khung sắt, kết 6 thùng phuy với nhau, phía trên lát ván, nổi trên mặt nước) để lại bên bờ hồ, gửi nhờ 1 gia đình cạnh đó trông giữ.

Tay lưới quét dài 600m, cao 7m, anh Duẩn và anh Công mới mua 85 triệu đồng đã bị kẻ gian đốt cháy trong đêm.

Tuy nhiên, vào khoảng 1h sáng 22/8, không hiểu vì lý do gì, kẻ gian đã châm lửa đốt cháy tay lưới quét này. Do chất liệu bằng nhựa nên lưới bốc cháy rất nhanh, khi phát hiện ra thì toàn bộ số lưới đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Quá trình cháy lưới làm cháy luôn cả ván sạp mới đóng.

Cũng trong đêm hôm đó, kẻ gian còn cắt cả tấm lưới ngăn hồ Khe Lang (lưới dài 170m, cao 7m, trị giá 24 triệu đồng) để nuôi cá và vịt, khiến 3 tấn cá mè giống (loại 300 con/1kg) mới thả cách đây 1 tuần bị sổng ra ngoài, gây thiệt hại 60 triệu đồng. Chiều hôm trước, anh vừa bán 80 con vịt nên còn 'vớt vát' được một phần công sức, vốn liếng.

Quá trình cháy lưới làm cháy luôn cả ván sạp mới đóng.

Bà Nguyễn Thị Uyển (SN 1936, trú tại xóm 3, xã Thường Nga), nhà ở cạnh hồ Khe Lang, cách sạp lưới của anh Duẩn khoảng 50m cho biết: “Nhà tôi ở cạnh hồ Khe Lang nên khi ngủ thường mở cửa sổ cho thoáng mát. Mỗi lần có người thả lưới hay đánh bắt cá trên hồ thì ánh đèn chiếu sáng vào tận trong nhà nên thường tỉnh giấc.

Khoảng 12h đêm hôm ấy, tôi thấy có ánh đèn lia vào nên nói với ông nhà là hình như có ai kéo lưới. Tuy nhiên, ông nhà tôi bảo rằng, hồ đập tự nhiên, ai làm gì kệ họ”.

Cũng theo bà Uyển, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó thì bà bị đánh thức bởi ánh sáng chói loà hắt lên từ mặt hồ. Sau khi định thần lại thì mới biết rằng ánh sáng đó từ đống lưới bị kẻ gian đốt cháy.

Tấm lưới ngăn hồ để chăn nuôi bị kẻ gian cắt đứt 2 điểm khiến 3 tấn cá mè giống bị sổng ra ngoài, gây thiệt hại 60 triệu đồng.

“Ngay lúc đó, tôi gọi ông nhà dậy, chồng tôi liền cầm chậu thau chạy xuống hồ múc nước dập lửa nhưng không kịp, toàn bộ lưới đã bị ngọn lửa thiêu rụi”, bà Uyển kể lại.

Anh Trần Văn Công phản ánh, từ khi mưu sinh tại đây, anh không xảy ra mẫu thuẫn với ai, có chăng do mấy lần kéo lưới có vướng vào một số bát quái (dụng cụ đánh bắt cá của một số đối tượng thả giữa hồ) nên họ khó chịu dẫn đến hành vi trả thù, chứ dân ở đây cũng hiền lành, tử tế.

Cũng theo anh Công, nếu bị cắt, bị xẻo thì còn khâu vá lại để dùng, đằng này lưới bị đốt cháy nên không dùng được nữa. Nợ nần chưa trả hết, từ nay 2 gia đình 7 người, cùng 10 người dân sẽ lâm cảnh thất nghiệp.

Bát quái của người dân thả giữa hồ bị vướng vào khi triển khai kéo lưới quét.

Trao đổi với PV Infonet, Thiếu tá Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Công an xã Thường Nga (huyện Can Lộc) cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để nắm bắt tình hình, ghi nhận hiện trường, làm việc với bị hại và tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

