Hà Tĩnh: Bé gái 4 tuổi trở lại lớp học, giáo viên phát hiện trên người đầy vết tím bầm, sưng tấy

Bố mẹ đi miền Nam làm việc, bé gái 4 tuổi ở với dì ruột bị bạo hành dã man. Sự việc đau lòng chỉ được phát hiện sau khi cháu bé trở lại lớp học.

Chiều 27/4, trao đổi với PV Infonet, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Thị Huyền trú tại địa bàn để điều tra về việc bạo hành cháu ruột của mình.

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú tại TDP Nhân Hoà, thị trấn Thiên Cầm) là người gây ra các vết thương cho cháu Lê Quỳnh Tr.

Theo ông Võ Tá Nhân, vào sáng 26/4, cháu Lê Quỳnh Tr (SN 2018, trú thị trấn Thiên Cầm) được quay trở lại Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm để học. Tại đây, các giáo viên phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã đưa sang trạm y tế thăm khám.

Qua thăm khám, phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy, vùng đầu có dấu hiệu chảy máu. Nghi cháu Lê Quỳnh Tr bị đánh nên mọi người đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Huyền đã sử dụng móc áo, cán chổi, cây lau nhà đánh cháu đến gãy cán.

Đến 14h chiều 26/4, cháu Lê Quỳnh Tr (4 tuổi) được đưa vào Khoa ngoại thần kinh, thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng có vết thương ở đầu đã khâu trước khi vào viện, tụ dịch vùng da đầu, xây xát một số điểm và bầm tím nhiều vùng cơ thể… Sau khi thăm khám, bệnh viện đã làm thủ tục cho cháu nhập viện.

Quá trình xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định, người gây ra các vết thương cho cháu Lê Quỳnh Tr là dì ruột Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú tại TDP Nhân Hoà, thị trấn Thiên Cầm) nên đang tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngôi nhà nơi cháu Lê Quỳnh Tr. bị bạo hành

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huyền khai nhận, do bố mẹ cháu Lê Quỳnh Tr đang làm ăn ở miền Nam nên từ tháng 11/2020 đến nay đã gửi con gái cho đối tượng chăm sóc. Trong 2 ngày 24 và 25/4, do cháu Lê Quỳnh Tr không chịu ăn nên Huyền đã sử dụng móc áo, cán chổi, cây lau nhà đánh đập cháu.

Theo nguồn tin riêng của PV, do có dấu hiệu bạo hành trẻ em nên cơ quan công an đã tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Huyền để tiến hành khởi tố bị can.

Trần Hoàn