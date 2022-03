Đang hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, nữ quái tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 18/3, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Kỳ Anh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích Nhân (trú tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.