Bắt 7 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ cốp pha xây dựng ở Hà Tĩnh

Tối 2/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ cốp pha sắt tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

7 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ cốp pha sắt.

Trước đó vào ngày 23/10, trong quá trình kiểm tra bãi tập kết vật liệu xây dựng, chị Lê Thị Ái (SN 1971, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) phát hiện bị thiếu 98 tấm cốp pha bằng sắt, giá trị hàng chục triệu đồng. Nghi là kẻ gian lấy trộm nên chị Ái báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã triển khai lực lượng, thu thập thông tin, chứng cứ, lấy lời khai người liên quan.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ nhóm đối tượng trú tại huyện Can Lộc gồm: Nguyễn Sỹ Anh (SN 1993), Nguyễn Hữu Lĩnh (SN 1994), Trần Cao Cường (SN 1990), cùng trú tại xã Phú Lộc; Nguyễn Văn Dũng (SN 1990), Nguyễn Hữu Phú (SN 1998), Đường Đăng Phong (SN 1988) cùng trú tại xã Thường Nga.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Can Lộc bắt giữ thêm Lê Duy Tú (SN 1988, trú tại xã Phú Lộc) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, hàng ngày đi đến các địa bàn thám thính mục tiêu, đêm đến lợi dụng sơ hở của bảo vệ, trộm các tấm cốp pha sắt rồi chở bằng xe mô tô hoặc xe ba gác đưa về cất giấu. Sau khi trộm được, các đối tượng đem bán cho Lê Duy Tú, lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Cán bộ điều tra đang làm việc với đối tượng Nguyễn Sỹ Anh.

Với phương thức đó, từ ngày 16 đến 20/10, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản ở xã Phú Lộc, trong đó có 5 vụ trộm tại bãi tập kết vật liệu của chị Lê Thị Ái, chiếm đoạt tài sản với giá trị trên 12 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Anh, Nguyễn Hữu Phú về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Lê Duy Tú về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp ở Hà Tĩnh Một nhóm thiếu niên 12−13 tuổi đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) gây mất tình hình an ninh trật tự vừa bị Công an xã này bắt giữ.

Trần Hoàn