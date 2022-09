Hà Nội: Xác định danh tính cặp đôi nhảy cầu Long Biên, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm

Cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã xác định được danh tính đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên tối qua.

Chiều ngày 7/9, trao đổi với PV Infonet, Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) cho biết, hiện tại đơn vị đang tiếp nhận và điều tra vụ việc đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên vào tối ngày 6/9.

Hiện nay, cơ quan Công an quận Long Biên đã xác định được danh tính 2 người. Theo đó, nam thanh niên tên là C. (SN 1995, quê quán Nam Định), người này đã được cơ quan Công quan quận Long Biên vớt lên vào tối ngày 6/9. Cô gái có tên là H. (SN 2002, ở Hà Nội). C. và H. có quan hệ tình cảm với nhau.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu của công an, do C. và H. xảy ra mâu thuẫn nên tối ngày 6/9 đôi nam nữ này đèo nhau bằng xe máy lên cầu Long Biên để nói chuyện nhằm giải quyết mâu thuẫn trước đó. Trong lúc đang nói chuyện, chị H. bất ngờ trèo qua thành cầu, gieo mình xuống sông. Sau ít phút bàng hoàng, anh C. đã lao theo cứu bạn gái nhưng bất thành.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 25 phút tối ngày 6/9, người đi trên cầu Long Biên đã bất ngờ chứng kiến một cô gái trẻ nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng. Liền đó, họ nghe thấy tiếng hét lớn của một nam thanh niên. Nam thanh niên này ngay lúc đó cũng nhảy xuống sông theo cô gái trẻ. Trên cầu có một chiếc xe máy cùng giày dép.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Lâm phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy, cứu sống nam thanh niên, còn cô gái mất tích.

Bảo Khánh