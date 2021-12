Người Hà Nội đi chơi Noel sớm, phố Hàng Mã chật cứng, tắc nghẽn

Tuy nhiên, phần lớn người dân đều có ý thức đề phòng khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đeo khẩu trang liên tục, hạn chế tiếp xúc gần với người lạ.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết: ''Diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn quận tương đối phức tạp, các ca F0 gia tăng. Dịp lễ Giáng sinh năm 2021 rơi đúng vào những ngày cuối tuần, dự báo sẽ rất đông người đến các khu vực công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Chính vì vậy, quận triển khai phương án đảm bảo phân luồng giao thông và phối hợp với các cơ sở tôn giáo để thực hiện theo đúng quy định của thành phố về an toàn phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, không tập trung đông người tại nơi công cộng''.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình và cộng đồng, hạn chế tối đa, chỉ ra đường khi cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như các khu vực xung quanh các nhà thờ, không gian công cộng và khu vực hồ Hoàn Kiếm... Cùng với đó, các cơ sở tôn giáo cũng đã có thông tin về việc tổ chức buổi lễ kết hợp vừa trực tiếp với trực tuyến, giảm số lượng người tập trung đến các cơ sở tôn giáo để bảo đảm phòng chống dịch.

Ông Phạm Tuấn Long thông tin thêm, quận Hoàn Kiếm tổ chức phân luồng giao thông từ xa và cấm đường khu vực xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ lớn trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022. Thời gian cấm đường từ 18 giờ ngày 24/12 đến 2 giờ ngày 25/12. Riêng đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm, quận sẽ căn cứ diễn biến tình hình thực tế nếu lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm lớn, UBND quận sẽ chủ động tổ chức phân luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Quận Hoàn Kiếm cũng tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong dịp lễ cuối năm để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ Giáng sinh 2021.