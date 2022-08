Hà Nội: Khu chung cư Ecohome mênh mông biển nước, hàng loạt ô tô ngập lút bánh, chủ xe ngao ngán đứng nhìn

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, sáng 12/8, do ảnh hưởng của bão Mulan, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Dự báo, từ đêm nay, lượng mưa sẽ giảm dần.