Đón không khí lạnh đầu mùa, người Hà Nội đội mưa, mặc áo ấm ra đường

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh đầu mùa, nền nhiệt tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn 19 - 22 độ C, người dân đội mưa ra đường đã cảm nhận rõ rệt cái se lạnh đầu mùa.

Đây được xem là đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2021. Trên khu vực hồ Gươm, trong buổi sáng mát lạnh dù có mưa nhỏ nhưng nhiều người vẫn chạy bộ, mặc áo mưa, che ô đi tập thể dục để tận hưởng cái se se lạnh đầu mùa.

Vào buổi sáng, thời thiết Hà Nội có mưa, nhiệt độ giảm, nhiều người đã phải mặc áo ấm để ra đường.

Một số người dân đi chợ, đi làm buổi sáng phải bật đèn xe mặc áo mưa kín mít.

Buổi sáng cuối tuần của mọi người vẫn rất hối hả, chỉ khác đôi chút hôm nay mưa lạnh hơn!

Mặc dù mưa và lạnh, nhiều người mang ô ra đường.

Thậm chí người đàn ông này còn mặc cả áo mưa như thế này để ra đường.

Nhiều người cho biết, tập dưới thời tiết như thế này rất thú vị.

