Hà Nội lắp camera quét mã QR tại 23 chốt cửa ngõ: Tài xế cần chuẩn bị gì?

Ngày 14/9, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông tin, đêm qua, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội đã hoàn tất lắp đặt các camera quét mã QR code tại 23 chốt kiểm soát phương tiện cửa ngõ ra vào thành phố.

Từ sáng nay (14/9), các chốt kiểm soát bắt đầu kiểm tra điều kiện của người ra/vào TP Hà Nội thông qua hệ thống camera quét mã QR.

Người ra vào TP Hà Nội quét mã QR Code trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 14/9

Thiếu tá Phùng Quang Hưng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phụ trách chốt số 2 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho hay, hiện người tham gia giao thông khi đi qua các chốt kiểm soát dịch sẽ được quét mã QR code thay cho việc khai báo y tế tại chỗ.

Để có mã QR này, người dân trước khi đi qua chốt cần thực hiện đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet) tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Phần mềm này tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú.

Sau khi đăng nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ cung cấp cho người dân một mã QR code để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin. Tại các chốt kiểm dịch, cán bộ Công an sẽ đối chiếu thông tin công dân khai báo trên hệ thống và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch.

Thông tin này thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo về cấp phường/xã nơi công dân đi - đến, để quản lý kịp thời đúng thông tin và con người thực tế. Qua đó truy vết lộ trình di chuyển của công dân một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất; tiết kiệm chi phí trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

Tuy nhiên, lưu ý người tham gia giao thông qua chốt ngoài mã QR để quét, vẫn cần giấy đi đường, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân để xuất trình tại chốt. Việc xuất trình có thể thực hiện bằng cách giơ lên qua camera.

"Sau khi xuất trình đầy đủ mã QR code và các loại giấy tờ, người tham gia giao thông có thể di chuyển đến địa điểm đã khai báo trên website trên. Có camera quét mã QR code, người dân qua chốt nhanh hơn, không phải khai báo y tế tại chỗ, sẽ hạn chế cán bộ, chiến sỹ tiếp xúc gần với các lái xe", Thiếu tá Hưng thông tin.

Ghi nhận tại các chốt, camera kiểm soát có dây nối kéo dài, webcam được đặt trên một rào chắn cố định, kết nối với máy tính đặt trên một bàn cách 2m để cán bộ chốt kiểm dịch thực hiện check mã và kiểm tra các giấy tờ liên quan. Thời gian quét mã rất nhanh, chỉ trong khoảng từ 2 - 5 giây, do đó thủ tục qua chốt sẽ được tiến hành nhanh hơn, thuận lợi và an toàn cho cả tài xế và cán bộ chốt kiểm dịch.

Theo atgt.vn