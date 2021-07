Hà Nội: Xử phạt 7 người dân đi ra khỏi nhà không cần thiết

Chiều 24/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết tính từ 6h đến 15h ngày 24/7, đơn vị đã xử phạt 7 trường hợp người dân ra đường không cần thiết, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi cần thiết mới ra đường.

Theo đó, căn cứ vào các quy định mới nhất về phòng chống dịch của thành phố Hà Nội, cơ quan công an đã xử phạt 7 công dân vi phạm mỗi người 2 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 14 triệu đồng. Đồng thời xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt tổng cộng 12 triệu đồng.

Những người này đa số là thiếu ý thức, ra đường đi tập thể dục, bản thân chưa lường trước được chính là nguồn lây lan bệnh dịch lớn.

Sau khi ra quyết định xử phạt những trường hợp trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở tại chỗ nhằm nâng cao ý thức công dân.

Từ 6h sáng đến chiều 24/7, Công an 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều ra quân cùng với cán bộ y tế và cán bộ UBND các phường tổ chức cắm chốt, tuyên truyền bằng hệ thống loa lưu động.

Công an các phường quanh hồ Hoàn Kiếm như Hàng Bài, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống… đã tổ chức chăng dây, cắm chốt tại những khu đường nhánh thông với hồ Hoàn Kiếm kiên quyết yêu cầu những người dân đi tập thể dục quay về nhà.

Cũng trong ngày hôm nay, Công an quận Đống Đa cũng tổ chức ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân không ra đường khi không cần thiết và không đi tập thể dục tại những điểm di tích đền chùa, khu vui chơi công cộng, công viên… trên địa bàn.

Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền 4 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị tổ chức tuyên truyền người dân không đi lễ Tổ đình Phúc Khánh vào ngày rằm tháng 6 âm lịch và không ra đường khi không cần thiết.

Ngoài ra, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã tham mưu hoàn tất hồ sơ trình UBND huyện Thạch Thất ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp tổ chức hầu đồng, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 21/7, tổ công tác lưu động của Công an huyện phối hợp với Công an xã Kim Quan, trạm y tế xã đã kiểm tra, phát hiện tại chùa Long Bản, ở làng Kim 1, xã Kim Quan có 12 người đang tụ tập để hầu đồng. Công an xã Kim Quan đã lập biên bản hiện trạng đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng theo Công điện, Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch.

Đăng tin sai về ca nhiễm Covid-19, bị xử phạt 5 triệu đồng Ngày 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh tiến hành triệu tập và lập biên bản xử phạt hành chính đối với một trường hợp tung tin thất thiệt về ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

