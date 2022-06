Hà Nội hầm hập như chảo lửa, mặt đường gần 60 độ C, người dân núp tán cây 'hạ nhiệt'

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, cá biệt tại điểm đo Láng, nhiệt độ lúc 13 giờ là 38,2 độ, tại điểm đo Sơn Tây cũng ghi nhận nhiệt độ lúc 13 giờ là 38,2 độ. Đây là hai điểm có nhiệt độ đo được cao nhất cả nước trưa nay, vượt qua những nơi vốn là “lò nung” như Tương Dương (Nghệ An) 36,7 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37,4 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36,4 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội là nơi nóng nhất trên cả nước.