Hà Nội: Nhiều tài xế Grab bị phạt vì vẫn đi giao hàng, phớt lệnh cấm

Ngày thứ 3 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều tài xế Grab phớt lệnh cấm, vẫn đi giao hàng đã bị xử phạt hành vi ra đường với lý do không chính đáng.

Sáng 26/7, tổ công kiểm tra Covid-19 của Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với lực lượng chức năng các phường kiểm tra người ra vào từ đường Nguyễn Trãi vào phố Triều Khúc và ngược lại.

Tổ công tác đã tiến hành dừng nhiều phương tiện để kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội.

Khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, anh Kim Ngọc H. (SN 1980, ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển xe máy Grab mang BKS 29Y-51… trình bày anh đang chuyển hàng theo tin nhắn của hãng trên điện thoại. Anh H. nói không hề biết về quy định tạm dừng hoạt động của Grab.

Khi bị dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế Grab nói không biết quy định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Đại úy Nguyễn Hồng Phong, Tổ trưởng Tổ công tác Công an quận Thanh Xuân đã nhắc nhở tài xế: "Để đảm bảo công tác phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19, Sở GTVT TP quy định đội ngũ giao hàng xe ôm công nghệ tạm dừng hoạt động vì không có người quản lý. Việc giao hàng thiết yếu sẽ do nhân viên siêu thị, bưu chính thực hiện để đảm bảo phòng dịch vì đó là "lực lượng shipper có quản lý".

Sau đó, tổ công tác tiếp tục dừng xe máy mang BKS 29H-574… do anh Nguyễn Văn T. (SN 2001, ở xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mặc đồng phục Grab điều khiển. Tài xế T. cũng trình bày đang chở bạn đi giao hàng.

2 trường hợp này được đưa về chốt để lập biên bản xử lý. Vì đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, cả tài xế H. và T. đều bị phạt mức 2 triệu đồng/trường hợp.

Nhiều shipper bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Đại uý Nguyễn Hồng Phong cho hay, Công an quận Thanh Xuân đã thành lập 4 tổ liên ngành phòng, chống Covid-19 luôn tuần tra giám sát trên địa bàn 11 phường.

Các tổ công tác này làm nhiệm vụ phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm người dân ra ngoài không lý do chính đáng, không đeo khẩu trang và những trường hợp tài xế công nghệ không đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh.

Tại phố Quan Nhân (phường Nhân Chính), khi tổ công tác làm nhiệm vụ, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave mang BKS 88C8-012.6x không đội mũ bảo hiểm. Thanh niên này không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, khai báo tên là Cao Tiến Tr. (SN 2001, ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thiếu tá Nguyễn Văn Tú, Phó trưởng Công an phường Nhân Chính cho biết, với trường hợp anh Cao Tiến Tr. ra ngoài lý do không có lý do chính đáng, UBND phường sẽ tiến hành lập biên bản xử lý. Còn với vi phạm điều khiển xe máy không mang giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm, anh Tr. bị lập biên bản vi phạm giao thông, tạm giữ phương tiện.

Thiếu tá Hoàng Minh Thảo, Phó đội tưởng Đội tham mưu Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, từ khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, đơn vị đã xử phạt trên 50 trường hợp người dân ra ngoài không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó 23 trường hợp không đeo khẩu trang, còn lại là lỗi ra ngoài không lý do chính đáng.

Phạt 30 trường hợp ra ngoài không lý do ở Đông Anh, Hà Nội Chiều 25/7, một lãnh Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết chỉ trong một ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, 30 người dân ra ngoài không có lý do đã bị phạt.

Sông Yên