Dừng tìm kiếm cô gái xinh đẹp mất tích ở Hà Nội

Trao đổi với PV Infonet về vụ cô gái tử vong trong căn hộ chung cư Rose Town, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho hay, công an xác định nguyên nhân ban đầu là do ghen tuông, Phúc chửi mắng và có hành động bạo lực với nạn nhân.