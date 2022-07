Hà Nội: Cưỡng chế công trình nhà ở nhiều vi phạm, mở cửa sổ sang Sở Công Thương

icon

Vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bỏng nặng do cháy xăng ở Đắk Lắk khiến dư luận đặc biệt quan tâm hiện vẫn có những thông tin cần làm rõ. Sức khỏe cháu bé cơ bản đã ổn định. Công an đã tạm giữ 1 nghi can để điều tra.