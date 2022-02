Hà Nội: Cô gái trẻ bị cướp giật túi, kéo lê cả đoạn đường dài ngay trước cửa nhà

Khi về đến trước cửa nhà, cô gái bất ngờ bị một người đàn ông đang rình rập gần đó giật mạnh túi xách và kéo lê trên đường vào đúng ngày mùng 4 Tết.

Đầu và cuối năm thường là thời điểm xảy ra nhiều vụ cướp giật do kẻ gian thường lợi dụng tâm lý chủ quan của người dân. Trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ những trường hợp không may trở thành nạn nhân của nạn trộm cắp.

Clip: Cô gái bị giật túi xách ngày mùng 4 Tết.

Câu chuyện của cô gái trong đoạn video dưới đây cũng tương tự. Từ đoạn camera an ninh, có thể thấy cô gái từ ngoài đi về nhà. Khi đến cửa, cô đã mất một lúc để mở cửa và cho xe vào trong nhà.

Ngay khi cô gái chuẩn bị vào trong, một gã đàn ông vốn đang rình rập gần đó đã bất ngờ lao đến với ý định giật túi xách. Tuy nhiên, cô gái cũng đã nhanh chóng túm lấy kẻ này và nhất quyết không chịu buông.

Sau một hồi giằng co và hô hoán, những người hàng xóm đã phát hiện sự việc. Kẻ này lập tức hoảng hốt bỏ chạy và không lấy được bất cứ tài sản gì.

Theo những gì chị Đ.P.Đ. - cô gái trong đoạn video chia sẻ, sự việc xảy ra vào mùng 4 Tết (tức ngày 4/2) tại nhà riêng của chị ở đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội. Chị Đ. cho hay, tối hôm đó, khi vừa đi uống cà phê về thì đã bắt gặp vụ việc trên.

"Chưa bao giờ mình nghĩ bị cướp ngay trước cửa nhà nên giờ vẫn ám ảnh. May tên cướp này có lẽ chỉ là 'nghiệp dư' nên không mang theo hung khí, khi hàng xóm ra cũng lập tức bỏ chạy."

Chị Đ. may mắn chỉ bị thương ngoài da.

Chị Đ. cho hay, thường ngày khu phố nhà chị khá an toàn, không hề xảy ra tình trạng trộm cắp. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp này: "Ngõ nhà mình rất sáng, ngõ cụt nên bình thường khá an toàn. Chắc do Tết nên cướp giật mới lộng hành như vậy. Một phần có lẽ cũng do tên đó đã theo dõi chị từ trước, biết chị ở một mình nên không có sức phòng chống."

Đồng thời, sau vụ việc chị Đ. cũng gửi lời khuyên tới mọi người, đặc biệt là các chị em thường xuyên đeo túi chéo đi đường nên cẩn trọng, không đeo trên người phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra: "Bình thường mình hay nhét cốp. Không hiểu sao hôm đó lại đeo chéo nên mới tạo cơ hội cho chúng nó manh động như vậy. Vì vậy các chị em đi đâu cố gắng nhét túi vào cốp để đảm bảo an toàn cho bản thân."

