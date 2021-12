Hà Nội rét buốt, người lao động co ro đốt lửa chống chọi

Đang lấy than để nướng ngô bán cho khách trên phố Hoàng Cầu, chị Huyền chia sẻ: "Mùa đông thì ngô nướng là món ăn ưa thích của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, do trời rất lạnh nên tôi cũng phải nhóm bếp lửa, vừa để lấy than, vừa để ấm cho khách khi ngồi ăn. Lạnh thế này chả mấy khách chịu ngồi ngoài đường".