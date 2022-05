Ngày đầu dẹp 'trường đua xe đạp', loa kéo, người dắt chó vào phố đi bộ Hồ Gươm

Sáng nay 28/5, hàng trăm người đi xe đạp, mở loa kéo, dắt chó trong phố đi bộ hồ Gươm được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu dời đi để trả lại không gian đúng chất phố đi bộ

Mới đây, sau một thời gian mở lại phố đi bộ, nhiều người dân khi tới đây có mang theo thú cưng và thả tự do không được rọ mõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách đến tham quan. Vì vậy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ra Quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Trong đó, yêu cầu người dân không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm vào không gian phố đi bộ; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động.

Nhiều người dân vẫn dắt theo chó không rọ mõm và đi xe đạp trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Quy định này và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cần thực hiện các quy định về văn minh thương mại như: Giao tiếp với khách hàng lịch sự, hòa nhã; không tranh giành lôi kéo, ép giá đối với khách hàng; có bảng niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; sử dụng biển hiệu đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng ngày 28/5, lực lượng công an phường Hàng Bài đã tổ chức xử lý, nhắc nhở tất cả những trường hợp đi xe, thả chó, mở nhạc trong phố đi bộ.

Tổ công tác phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tập thể dục không sử dụng loa kéo.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Hồng Đức, phó công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cho biết, bắt đầu từ chiều tối ngày 27/5, lực lượng công an phường tập trung tuyên truyền về quy chế, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch, an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... đối với nhân dân và du khách khi tham gia không gian đi bộ trên địa bàn.

“Theo quy định, ngay ngày hôm nay chúng tôi có thể xử phạt, thế nhưng trong thời gian này chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được quy chế, sau một vài buổi tuyên truyền nhắc nhở chúng tôi sẽ xử phạt theo đúng quy định”, Trung tá Trần Hồng Đức cho biết.

Trong sáng ngày 28/5, rất nhiều người dân đi xe vào phố đi bộ hồ Gươm để tập thể dục.

Còn còn người xe máy ngược chiều vào phố đi bộ

Khu phố đi bộ thành "trường đua" xe đạp mỗi sáng sớm.

Từ nay, người dân không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm vào không gian phố đi bộ; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường.

Tuy nhiên, đây là quy chế mới, nên người dân vẫn chưa nắm bắt được.

Trong sáng ngày 28/5, hàng trăm trường hợp đi xe đạp, mở loa kéo, dắt chó trong khuôn viên phố đi bộ hồ Gươm được lực lượng chức năng tuyên truyền về quy chế mới.

Sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, người dân đều chấp hành, dắt xe ra khỏi khuôn viên phố đi bộ.

Bảo Khánh