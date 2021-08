Bắt nhóm thanh niên giữa đêm hẹn nhau ra khu đô thị giải quyết mâu thuẫn

Khi bị bắt, nhóm đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên địa bàn huyện nên đã hẹn nhau đến khu đô thị Seoul Ecohome để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 9/8, Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết đã trấn áp nhóm thanh niên chuẩn bị xô xát tại khu đô thị Seoul Ecohome Lê Lợi và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 5/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch trên địa bàn, tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Lê Lợi, huyện An Dương phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập tại khu đô thị Seoul Ecohome thuộc địa bàn thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Khi các lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn và đưa một số thanh niên về trụ sở Công an xã Lê Lợi để xác minh, xử lý.

Tại đây, nhóm thanh niên được xác định là Đồng.X.H (SN 2003, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), Nguyễn.V.T (SN 2005, trú tại thôn Văn Xá, xã Quốc Tuấn), Trần.V.Tr (SN 2004), Tô.Q.H (SN 2005), Nguyễn.T.H (SN 2005), Trần.T.H (SN 2005) và Phạm.V.T (SN 2005), cùng trú tại thôn Tràng Duệ, thuộc xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng.

Nhóm thanh niên này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên địa bàn huyện nên đã hẹn nhau đến khu đô thị Seoul Ecohome thuộc địa bàn thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi để giải quyết mâu thuẫn.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Lê Lợi, huyện An Dương đã giao cho Công an xã Lê Lợi lập biên bản vụ việc, mời phụ huynh lên làm việc, ký cam kết về việc quản lý, giáo dục con em mình, tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm này theo quy định của pháp luật.

Sông Yên