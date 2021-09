Giết người vì bị… chê nghèo

Còn Nguyễn Hữu Mạnh Tường (tự Tý, SN 1984, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) thì tự ái với phận nhà nghèo, đã sát hại bạn gái chỉ vì câu nói lẫy.

Chỉ vì lời chê bai

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Hoài Linh học hết lớp 10 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2013, Linh bị xử phạt hành chính vì đánh nhau, sau đó rời quê Trà Vinh đến TPHCM sống bằng nghề phụ hồ. Linh và chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy (SN 1997, tên nạn nhân đã được thay đổi) quen nhau từ năm 2015, cùng thuê phòng trọ sống chung tại quận 7. Chị Linh làm nhân viên cho một quán ăn ở phường Phú Thuận (quận 7). Một thời gian sau, hai người phát sinh mâu thuẫn, chị Thùy nhiều lần có ý định chia tay, muốn Linh dọn đến chỗ khác ở.

Khoảng 21 giờ ngày 27/8/2018, chị Thùy gọi điện hẹn gặp Linh trước quán ăn để nói chuyện. Khi gặp nhau, chị nói không muốn sống chung với Linh nữa, yêu cầu anh ta đừng làm phiền. Nói xong, chị Thủy quay vào quán tiếp tục làm việc. Lủi thủi quay về phòng trọ, Linh thấy ngoài cửa có treo quần áo đàn ông nên nổi máu ghen, liền lấy dao mang theo người, quay lại quán tìm người yêu. Hai người lời qua tiếng lại căng thẳng.

Trong lúc nóng giận, chị Thùy chê Linh "không tiền, ít học", không có việc làm ổn định, nếu còn quen nhau sẽ không có tương lai cho cả hai. Cô gái thẳng thừng: "Anh không lo được cho em thì để người khác lo!". Tự ái vì bị xem thường, Linh tát người yêu một cái. Chị Thùy chạy vào quán. Cơn giận bốc thêm lên, Linh đuổi theo, tấn công người yêu bằng một nhát dao trúng lưng. Nạn nhân chạy được vài bước thì ngã gục rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Linh bị người dân khống chế, bắt giao công an. Ngày 28/8, Công an Q7 bàn giao hung thủ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận hành vi tội ác.

Hoàn tất hồ sơ, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 12/6/2019.

Tại tòa, Linh khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo nói rất thương chị Thùy, nhưng vì bị người yêu đòi chia tay, còn chê "ít học, không tiền" nên tức giận và gây ra trọng tội. Bị cáo vô cùng ăn năn, chỉ vì sự ghen tuông, nóng giận, mất kiềm chế mà dẫn đến cái chết đau lòng. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, Linh gây án do bị kích động, nên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét khi lượng hình.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa, lời khai nhận tội của bị cáo và quá trình tranh tụng, HĐXX nhận định: Khi xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm, Linh muốn dùng bạo lực để giải quyết nên chuẩn bị sẵn dao làm hung khí gây án. Hành vi của bị cáo tước đoạt mạng sống của một người, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, phải xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, từng phục vụ trong quân ngũ, gia đình có công..., HĐXX tuyên phạt Linh 18 năm tù về tội giết người.

Mất mạng vì câu nói lẫy

Không may bị cơn sốt bại liệt làm khoèo một chân từ nhỏ, nên việc đi lại của Nguyễn Hữu Mạnh Tường gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình nghèo khiến Tường càng tự ti, mặc cảm, sống khép kín.

Niềm vui đến với anh chàng sửa đồng hồ khi dự đám cưới một người bạn cùng quê. Tường gặp và làm quen Đỗ Kim Tuyền (SN 1996, ngụ Long An), một thiếu nữ mới lớn, dễ thương. Tuyền cũng "để mắt" đến Tường, giữa hai người nảy sinh tình cảm.

Trân trọng tình yêu của Tuyền dành cho mình, Tường luôn tìm cách vun đắp để được lâu bền. Nhà nghèo, công việc sửa đồng hồ cũng không mang lại nhiều thu nhập, nhưng Tường vẫn ky cóp để "chia sẻ” cho người đẹp đang còn cắp sách đến trường. Còn Tuyền thì hay nũng nịu, đòi hỏi. Có những lần người yêu không thể đáp ứng đủ thì cô nàng giận dỗi, nhưng sau đó cũng làm lành.

Ngày 24/5/2012, Tuyền đi xe ôm đến H.Cần Giuộc thăm Tường rồi ngủ qua đêm tại nhà người yêu. Sau một đêm "tâm sự" vui vẻ, Tuyền thỏ thẻ với Tường: "Anh yêu, em cần 5,5 triệu đồng để đóng tiền thi lại hai môn học và muốn mua cái xe gắn máy đi lại cho tiện. Anh cho em nhé!". Do không có tiền, Tường thật thà với người yêu: "Anh không có đủ tiền. Anh đưa em 2 triệu trước, còn lại từ từ anh cho em nhé!". Tuyền giận dỗi, nói lẫy: "Có 5,5 triệu mà anh cũng "keo" với em. Thôi, em không lấy 2 triệu của anh đâu! Em quen người khác để được chu cấp, như vậy sẽ khỏi phiền đến anh...".

Lời của người yêu như thùng nước lạnh trút xuống đầu, khiến Tường choáng váng. Trong lúc mở tủ lạnh lấy nước uống, Tường thấy dao để trên tủ, liền giấu sau lưng, quay lại giường, nỉ non: "Em yêu, không lẽ chỉ vì 5,5 triệu mà chấm dứt tình yêu sao em? Em nghĩ lại đi, anh nghèo, tật nguyền, đừng bỏ rơi anh". Mặc dù Tường hết lời năn nỉ, nhưng người yêu vẫn tiếp tục trách móc.

Cơn ghen tức bốc lên cộng với sự mặc cảm vì thân phận nghèo, tật nguyền, khiến Tường mất hết lý trí. Gã xông tới, đè Tuyền xuống giường, lấy dao sát hại. Nạn nhân khóc lóc, van xin tha mạng, nhưng kẻ cuồng ghen vẫn không dừng tay. Thấy Tuyền tắt thở, Tường dọn dẹp ngay hiện trường, xóa vết máu, bỏ hung khí gây án vào bao nylon, kéo thi thể vào nhà vệ sinh và lấy điện thoại của người yêu.

Do có ý định trốn chạy đến TP Huế (Thừa Thiên - Huế) để tránh bị bắt, Tường ráo riết kiếm tiền để mua vé xe tốc hành và làm lộ phí. Sau khi mang điện thoại đang sử dụng bán được 200 ngàn đồng, gã đến nơi mẹ đang bán xôi hỏi xin tiền, nói dối để mua đồ sửa chữa đồng hồ. Kế hoạch đào tẩu chưa kịp thực hiện thì Tường sa lưới.

TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 10/7/2012, tuyên phạt Tường mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17/10/2012, Tường thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời trình bày hoàn cảnh của mình và gia đình, mong HĐXX xem xét. Bị cáo nói Tuyền là người mà mình yêu thương nhất trên đời nên khi cô gái đòi chia tay để đến với người khác có tiền nhiều hơn, khiến bị cáo hoàn toàn tuyệt vọng, mất hết lý trí.

HĐXX phúc thẩm nhận định: Tại phiên tòa, đại diện của nạn nhân xin HĐXX cho bị cáo cơ hội để có đường sống. Bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận, bản thân tật nguyền, hoàn cảnh khó khăn; gia đình đã khắc phục một phần hậu quả cho bị hại... Tuy nhiên, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, dã man, mất hết nhân tính, ngay khi phạm tội giết người đặc biệt nghiêm trọng thì lại phạm tiếp một tội khác. Từ nhận định trên, HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Tường tử hình về 2 tội giết người và cướp tài sản.

