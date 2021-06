Mua xe phân khối lớn không giấy tờ gửi qua đường sắt từ TP.HCM về Hà Nội, bị CSGT tạm giữ

Sáng 19/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã tạm giữ 2 xe mô tô không rõ nguồn gốc có giá trị gần nửa tỷ đồng được vận chuyển trên tàu Thống Nhất từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 18/6, tại ga Hà Nội, một tổ công tác của Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt, Cục CSGT (Phòng 9) bất ngờ kiểm tra khu bốc dỡ hàng hóa tại sân ga B, Ga Hà Nội.

CSGT kiểm tra xe mô tô.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một lô hàng của tàu Thống Nhất SE8 có 2 xe mô tô nhãn hiệu BMW và Spacy có nhiều nghi vấn.

Tổ công tác đã mời hai người đàn ông có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 người này cho biết, do ham rẻ đã đặt mua xe không có giấy tờ trên mạng với giá 100 triệu đồng (chênh so với giá thực tế hơn 300 triệu đồng).

Hai chiếc xe bị cảnh sát phát hiện.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt, Cục CSGT (Phòng 9) cho biết: “Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, đơn vị đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại lời đề nghị cho lấy phương tiện nhưng đơn vị cương quyết từ chối, đồng thời ra quyết định tạm giữ 2 phương tiện trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Theo Đại tá Thắng, trong thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng CSGT trên các tuyến giao thông đường bộ, một số đối tượng đã manh nha, thực hiện các hành vi phạm pháp trên tuyến giao thông đường sắt, do đó đơn vị đã có các chuyên đề cụ thể để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này”.

“Bên cạnh công tác ngăn chặn các đối tượng, người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên đường sắt và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt tại các đường ngang, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra kiể soát, tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng tuyến đường sắt để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ", Đại tá Thắng nhấn mạnh.

Theo thống kê của Cục CSGT, qua công tác nắm tình hình trên tuyến đường sắt, trong hai ngày 1–2/6, các tổ công tác của Phòng 9 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ lô hàng với hàng trăm chiếc điện thoại và linh kiện nhập lậu có giá trị gần 1 tỉ đồng do một phụ nữ vận chuyển trên tàu SE4 từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ và phối hợp với Đồn Công an Ga Hà Nội phát hiện 1 nhân viên đường sắt vận chuyển trái phép 17 cá thể Rùa hộp trán vàng (thuộc về một trong những loài rùa quý hiếm, được xếp vào danh sách những loài động vật đặc biệt nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên).

Sông Yên