Bắt 3 đối tượng mua bán 21kg ma túy, giấu 10kg 'hàng cấm' trong phòng trọ

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Công an vừa bắt 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 21kg ma túy đá tại tỉnh Quảng Trị.

Chiều tối 2/12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, đóng tại Đà Nẵng) thông tin, các lực lượng chức năng vừa thu giữ thêm 10kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Khám xét nơi ở của Trần Xuân Tâm, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10kg ma túy được giấu trong tủ quần áo tại phòng trọ.

Thực hiện mở rộng đấu tranh chuyên án A2-1121, chiều tối ngày 2/12, Đoàn 2 phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP (Bộ Tư lệnh Biên phòng), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) và Công an tỉnh Quảng Trị khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Trần Xuân Tâm (tại phòng trọ trên đường Nguyễn Hoàng, P.Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10 gói tinh thể rắn, màu trắng bên trong là 10kg ma túy đá được cất giấu trong tủ quần áo.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 1/12, tại km20+293 quốc lộ 9 (đoạn thuộc Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Đoàn 2 phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Hướng Hóa, Công an huyện Đakrông bắt giữ Văn Ngọc Đức (SN 1992); Trần Xuân Tâm (SN 1980) và Đoàn Trân (SN 1972; cùng ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Theo congan.com.vn