Giao công an truy tìm 80m3 đá cây 'không cánh mà bay' ở Đắk Mil

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra Quyết định truy nã bị can đối với Hồ Khánh Ly (Nghệ An) và Thái Văn Long (Hà Tĩnh) liên quan đến tội đánh bạc.