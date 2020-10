Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố tội vu khống

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Phạm Đình Quý (SN 1981, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM) vì hành vi “Phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác”.

Ngày 2/10, một nguồn tin của PV Infonet cho hay, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can đối với Phạm Đình Quý (SN 1981, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM). Quyết định khởi tố này đã được VKSND Đắk Lắk phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp đối với Phạm Đình Quý.

Võ sư Phạm Đình Quý (giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú Cư Kuin, Đắk Lắk) vì hành vi tương tự. Ông Tuấn cũng là võ sư và là học trò của ông Quý.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, ông Quý và ông Tuấn bị bắt, khởi tố vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đã phạm vào Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tối 23/9, khi ông Phạm Đình Quý đang đi ăn cùng vợ (ở TP.HCM) thì có cán bộ công an đến gặp và mời phối hợp cung cấp thông tin. Công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Sau đó, ông Quý được đưa đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc, rồi tiếp tục được đưa về Đắk Lắk.

Hải Dương