Tạm giữ Giám đốc Trung tâm viễn thông Đắk Mil tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng

icon

Ngày 9/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hoài Nam (SN 1992; quê quán TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “hành hạ người khác”.